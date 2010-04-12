Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 27 гру, 2018 00:53
sergey_sryvkin написав: ЛАД написав: sergey_sryvkin написав:
Простите, а чем расейский народ лучше путина?.. Неочевидно как-то.
Постановка вопроса у Вас ...
Спрошу иначе - чем русский народ хуже немецкого (украинского, французского, польского ...)?
Чем негры хуже (лучше) белых?
Сегодня уже приводил слова, повторю ещё раз:
Люди не делятся на национальности, партии, фракции и религии. Люди делятся на умных и дураков, а вот дураки делятся на национальности, партии, фракции и религии.
Посмотрите мой пост
viewtopic.php?p=4536271#p4536271
Отвечу на вашем же уровне - русские хуже немцев, а негры хуже белых именно потому, что русские (негры) - дураки, а немцы (белые) - умные. Именно как народ.
А так - негр может быть частью белой цивилизации, русский может быть частью немецкого общества. Ибо речь, как вы заметили, не о генетике...
.....
Простите, не понял глубины Вашей мысли.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
ЛАД
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...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
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