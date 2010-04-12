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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7283728472857286

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 964
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
135
5. более 75%
64%
614
Всього голосів : 964
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 00:53

  sergey_sryvkin написав:
  ЛАД написав:
  sergey_sryvkin написав:Простите, а чем расейский народ лучше путина?.. Неочевидно как-то.

Постановка вопроса у Вас ...
Спрошу иначе - чем русский народ хуже немецкого (украинского, французского, польского ...)?
Чем негры хуже (лучше) белых?

Сегодня уже приводил слова, повторю ещё раз:
Люди не делятся на национальности, партии, фракции и религии. Люди делятся на умных и дураков, а вот дураки делятся на национальности, партии, фракции и религии.

Посмотрите мой пост viewtopic.php?p=4536271#p4536271


Отвечу на вашем же уровне - русские хуже немцев, а негры хуже белых именно потому, что русские (негры) - дураки, а немцы (белые) - умные. Именно как народ.

А так - негр может быть частью белой цивилизации, русский может быть частью немецкого общества. Ибо речь, как вы заметили, не о генетике...
.....

Простите, не понял глубины Вашей мысли.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 08:08

Re: Валютный рынок в контексте

https://youtu.be/fwuOfFlLn88
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 08:31

  Долярчик написав:https://youtu.be/fwuOfFlLn88

Без шансов..!
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 08:34

сьогодні вверх, чи куда?
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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