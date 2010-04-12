Додано: Чет 27 гру, 2018 09:57

Доброе утро, коллеги, привет, страна!



Торги валютного межбанка в секторе доллара в четверг стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,25/27,28 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком начаться торги «зеленым» безналом, как стало известно, что гривневая ликвидность, пролонгировав восходящий тренд, продемонстрировала признаки расширения. На рост гривневой ликвидности указывало повышение с уровня 57 956,6 млн. грн. к отметке 61 297,1 млн. грн. объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.

Думается, Казначейство, перестав «скромничать», снова расщедрилось, нарастив «порции» компенсации НДС.



Рынок наличных Днепра утром четверга (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 27 декабря с уровней: доллар – 27,25/27,60 UAH/USD, евро – 30,90/31,45 UAH/EUR, рубль - 0,375/0,405 UAH/RUB.



По сравнению с открытием среды, доллар по спросу и по предложению потерял по 15,0 коп.



Евро по сравнению с 26 декабря по спросу упал на 20,0 коп., потеряв 30,0 коп. по предложению.



Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 26 декабря по спросу упал на 100 пунктов, по предложению понизился на 50 пунктов.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг понизилось до отметки $1,1353, поднявшись до $1,1385 на закрытии азиатской сессии форекса и снова став ниже, опустившись к $1,1376 на открытии торгов в Европе.





Дата: 27 декабря 2018 г. на 09.50



Рынок Харькова, «неформальный» опт.



$ - 27,57/27,65 UAH/USD

€ – 31,22/31,32 UAH/EUR

RUB – 0,397/0,400 UAH/RUB



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