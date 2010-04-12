В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Торги валютного межбанка в секторе доллара в четверг стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,25/27,28 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели толком начаться торги «зеленым» безналом, как стало известно, что гривневая ликвидность, пролонгировав восходящий тренд, продемонстрировала признаки расширения. На рост гривневой ликвидности указывало повышение с уровня 57 956,6 млн. грн. к отметке 61 297,1 млн. грн. объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора. Думается, Казначейство, перестав «скромничать», снова расщедрилось, нарастив «порции» компенсации НДС.
Рынок наличных Днепра утром четверга (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием». Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 27 декабря с уровней: доллар – 27,25/27,60 UAH/USD, евро – 30,90/31,45 UAH/EUR, рубль - 0,375/0,405 UAH/RUB.
По сравнению с открытием среды, доллар по спросу и по предложению потерял по 15,0 коп.
Евро по сравнению с 26 декабря по спросу упал на 20,0 коп., потеряв 30,0 коп. по предложению.
Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 26 декабря по спросу упал на 100 пунктов, по предложению понизился на 50 пунктов.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг понизилось до отметки $1,1353, поднявшись до $1,1385 на закрытии азиатской сессии форекса и снова став ниже, опустившись к $1,1376 на открытии торгов в Европе.
Торги валютного межбанка в секторе доллара в четверг стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,25/27,28 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели толком начаться торги «зеленым» безналом, как стало известно, что гривневая ликвидность, пролонгировав восходящий тренд, продемонстрировала признаки расширения. На рост гривневой ликвидности указывало повышение с уровня 57 956,6 млн. грн. к отметке 61 297,1 млн. грн. объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора. Думается, Казначейство, перестав «скромничать», снова расщедрилось, нарастив «порции» компенсации НДС.
Выйдя в реальную сферу около 09.59, котировки доллара, должным образом «отвечая» на гривневое изобилие, приподнялись к уровню 27,33/27,36 UAH/USD. «Гривни хватает», - скромно заметил наш консультант.