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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7283728472857286

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 964
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
135
5. более 75%
64%
614
Всього голосів : 964
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 00:53

  sergey_sryvkin написав:
  ЛАД написав:
  sergey_sryvkin написав:Простите, а чем расейский народ лучше путина?.. Неочевидно как-то.

Постановка вопроса у Вас ...
Спрошу иначе - чем русский народ хуже немецкого (украинского, французского, польского ...)?
Чем негры хуже (лучше) белых?

Сегодня уже приводил слова, повторю ещё раз:
Люди не делятся на национальности, партии, фракции и религии. Люди делятся на умных и дураков, а вот дураки делятся на национальности, партии, фракции и религии.

Посмотрите мой пост viewtopic.php?p=4536271#p4536271


Отвечу на вашем же уровне - русские хуже немцев, а негры хуже белых именно потому, что русские (негры) - дураки, а немцы (белые) - умные. Именно как народ.

А так - негр может быть частью белой цивилизации, русский может быть частью немецкого общества. Ибо речь, как вы заметили, не о генетике...
.....

Простите, не понял глубины Вашей мысли.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 08:34

сьогодні вверх, чи куда?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 09:24

del
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 09:42

  flyman написав:сьогодні вверх, чи куда?

Надеюсь, что вверх)) Хотя, меня любые варианты устроят)
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 09:44

  Alex2006 написав:
  flyman написав:сьогодні вверх, чи куда?

Надеюсь, что вверх)) Хотя, меня любые варианты устроят)
вбок
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 09:48

  flyman написав:сьогодні вверх, чи куда?

Ща гуру снег расчистят и предскажут какой курс был вчера :roll:
Vadim V
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 09:57

Доброе утро, коллеги, привет, страна!

Торги валютного межбанка в секторе доллара в четверг стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,25/27,28 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком начаться торги «зеленым» безналом, как стало известно, что гривневая ликвидность, пролонгировав восходящий тренд, продемонстрировала признаки расширения. На рост гривневой ликвидности указывало повышение с уровня 57 956,6 млн. грн. к отметке 61 297,1 млн. грн. объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.
Думается, Казначейство, перестав «скромничать», снова расщедрилось, нарастив «порции» компенсации НДС.

Рынок наличных Днепра утром четверга (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 27 декабря с уровней: доллар – 27,25/27,60 UAH/USD, евро – 30,90/31,45 UAH/EUR, рубль - 0,375/0,405 UAH/RUB.

По сравнению с открытием среды, доллар по спросу и по предложению потерял по 15,0 коп.

Евро по сравнению с 26 декабря по спросу упал на 20,0 коп., потеряв 30,0 коп. по предложению.

Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 26 декабря по спросу упал на 100 пунктов, по предложению понизился на 50 пунктов.

Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг понизилось до отметки $1,1353, поднявшись до $1,1385 на закрытии азиатской сессии форекса и снова став ниже, опустившись к $1,1376 на открытии торгов в Европе.


Дата: 27 декабря 2018 г. на 09.50

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 27,57/27,65 UAH/USD
€ – 31,22/31,32 UAH/EUR
RUB – 0,397/0,400 UAH/RUB

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 10:01

Re: Валютный рынок в контексте

52/60
Спини прямо! - наші судді не вони.
нашим планам океани замалі
zorka
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 10:03

Привет из Днепра-2

Торги валютного межбанка в секторе доллара в четверг стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,25/27,28 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком начаться торги «зеленым» безналом, как стало известно, что гривневая ликвидность, пролонгировав восходящий тренд, продемонстрировала признаки расширения. На рост гривневой ликвидности указывало повышение с уровня 57 956,6 млн. грн. к отметке 61 297,1 млн. грн. объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.
Думается, Казначейство, перестав «скромничать», снова расщедрилось, нарастив «порции» компенсации НДС.

Выйдя в реальную сферу около 09.59, котировки доллара, должным образом «отвечая» на гривневое изобилие, приподнялись к уровню 27,33/27,36 UAH/USD. «Гривни хватает», - скромно заметил наш консультант.

US
дядя Caша
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