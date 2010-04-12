RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7284728572867287

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 964
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
135
5. более 75%
64%
614
Всього голосів : 964
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 10:57

Зображення

Динамика изменения ОВГЗ с начала года по сегодняшний день.
По состоянию на сегодня видно что общая сумма в обороте с начала года даже несколько сократилась.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 29841
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2929 раз.
Подякували: 4898 раз.
 
Профіль
11
2
1
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 11:02

Re: Валютный рынок в контексте

Доброго дня панове. Ну що, все спочатку Харків "Космонавт" 27.65/27/80.
Перес де Куэльяр
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2101
З нами з: 06.01.17
Подякував: 752 раз.
Подякували: 765 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 11:09

Привет из Днепра-4

По состоянию на 11.07 Киева безналичный доллар, ведомый покупками импортеров, вырос к 27,47/27,49 UAH/USD. Рост катализировался дефицитом предложения СКВ, экспортеры, учтя смену тренда, «придерживали» валюту.

US
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 69804
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4468 раз.
Подякували: 8074 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 11:15

Re: Валютный рынок в контексте

взял доллар по 27,5. Одесса. Сумма розничная. Сегодня
Макар Пасенюк - фінасист мафії
Волк
 
Повідомлень: 341
З нами з: 09.11.14
Подякував: 142 раз.
Подякували: 172 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 11:18

  Vadim V написав:
  flyman написав:сьогодні вверх, чи куда?

Ща гуру снег расчистят и предскажут какой курс был вчера :roll:

особливо гуру Ден, із витратами кілька тис. дол. в місяць, який особисто лопатою відкидає сніг. У бохатих свої причуди.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14801
З нами з: 09.03.14
Подякував: 877 раз.
Подякували: 849 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 11:19

Ukrainian
26.12 с 10:00 до 16:15 можно было спокойно в Пивденном затариться, вплоть до 5K с отделения. Вечером он поднял уже продажу до 27,65. Не верит в праздник щедрости наверное...
GDV29
 
Повідомлень: 347
З нами з: 25.11.13
Подякував: 323 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 11:21

  дядя Caша написав:Привет из Днепра-4

По состоянию на 11.07 Киева безналичный доллар, ведомый покупками импортеров, вырос к 27,47/27,49 UAH/USD. Рост катализировался дефицитом предложения СКВ, экспортеры, учтя смену тренда, «придерживали» валюту.

US

а вчера меня затюкали, когда я написал, что после праздника предложение валюты упадёт...
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5432
З нами з: 20.11.08
Подякував: 65 раз.
Подякували: 1339 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 11:30

  Grisha1 написав: Так что кризиса в нашем понимании не будет, будет крах в 1 момент, когда большие дяди по-максимуму сольют американские пузырные бумаги и накупят драг. металлов и реальных компаний по всему миру с дешевой рабочей силой плюс месторождения полезных ископаемых и т.д.


А что это за американские пузырные бумаги? Какие именно из них пузырные? Предупреди товарищей, плиз ...
Гриншпан на вопрос о кризисе отвечает: - Да, может, если хотя бы один из активов окажется токсичным. Но пока таковой не просматривается.
А ты что узрел?
:roll: :roll: :roll:
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 6770
З нами з: 14.11.11
Подякував: 294 раз.
Подякували: 3395 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 11:45

Привет из Днепра-5

Дополуденное зеленое ралли на фоне гривневого изобилия сопровождалось признаками стабилизации на рынке гривневого ресурса. Во всяком случае, упавшие накануне к отметке 16,00/17,50% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo, утром в четверг не тронулись с этой цифры.

Застывшие показатели не гармонируют с заметным ростом остатков на коррсчетах регулятора.

Меж тем, безналичный доллар прекратил расти, замерев на уровне 27,47/27,49 UAH/USD. Убедившись в исчерпании восходящего тренда, на рынке около 11.42 появились придерживавшие доселе валюту экспортеры с продажами, которые выровняли пару доллар-гривня в баланс спрос/предложение.

US
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 69804
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4468 раз.
Подякували: 8074 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7284728572867287
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Bobb, IGNAT, imlex, Zebra, дядя Caша і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1406, 1407, 1408
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
14072 1613337
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 гру, 2018 10:41
Витаха
Валютный рынок в мире 1 ... 651, 652, 653
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6520 1384418
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 гру, 2018 17:06
UA
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 253931
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (1582)
27.12.2018 11:39
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.