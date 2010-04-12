Динамика изменения ОВГЗ с начала года по сегодняшний день.
По состоянию на сегодня видно что общая сумма в обороте с начала года даже несколько сократилась.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 27 гру, 2018 10:57
Динамика изменения ОВГЗ с начала года по сегодняшний день.
По состоянию на сегодня видно что общая сумма в обороте с начала года даже несколько сократилась.
Живите своим умом!
Додано: Чет 27 гру, 2018 11:02
Re: Валютный рынок в контексте
Доброго дня панове. Ну що, все спочатку Харків "Космонавт" 27.65/27/80.
Додано: Чет 27 гру, 2018 11:09
Привет из Днепра-4
По состоянию на 11.07 Киева безналичный доллар, ведомый покупками импортеров, вырос к 27,47/27,49 UAH/USD. Рост катализировался дефицитом предложения СКВ, экспортеры, учтя смену тренда, «придерживали» валюту.
US
Додано: Чет 27 гру, 2018 11:15
Re: Валютный рынок в контексте
взял доллар по 27,5. Одесса. Сумма розничная. Сегодня
Макар Пасенюк - фінасист мафії
Додано: Чет 27 гру, 2018 11:18
особливо гуру Ден, із витратами кілька тис. дол. в місяць, який особисто лопатою відкидає сніг. У бохатих свої причуди.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Чет 27 гру, 2018 11:19
Ukrainian
26.12 с 10:00 до 16:15 можно было спокойно в Пивденном затариться, вплоть до 5K с отделения. Вечером он поднял уже продажу до 27,65. Не верит в праздник щедрости наверное...
Додано: Чет 27 гру, 2018 11:21
а вчера меня затюкали, когда я написал, что после праздника предложение валюты упадёт...
Додано: Чет 27 гру, 2018 11:30
А что это за американские пузырные бумаги? Какие именно из них пузырные? Предупреди товарищей, плиз ...
Гриншпан на вопрос о кризисе отвечает: - Да, может, если хотя бы один из активов окажется токсичным. Но пока таковой не просматривается.
А ты что узрел?
Додано: Чет 27 гру, 2018 11:45
Привет из Днепра-5
Дополуденное зеленое ралли на фоне гривневого изобилия сопровождалось признаками стабилизации на рынке гривневого ресурса. Во всяком случае, упавшие накануне к отметке 16,00/17,50% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo, утром в четверг не тронулись с этой цифры.
Застывшие показатели не гармонируют с заметным ростом остатков на коррсчетах регулятора.
Меж тем, безналичный доллар прекратил расти, замерев на уровне 27,47/27,49 UAH/USD. Убедившись в исчерпании восходящего тренда, на рынке около 11.42 появились придерживавшие доселе валюту экспортеры с продажами, которые выровняли пару доллар-гривня в баланс спрос/предложение.
US
|