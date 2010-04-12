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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7285728672877288>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 964
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
135
5. более 75%
64%
614
Всього голосів : 964
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 12:24

Привет из Днепра-6

Пополудни, на 12.18 Киева, курс доллара на межбанке понизился стараниями продаж экспортеров, к которым присоединился и регулятор, проведя незначительную долларовую интервенцию с платформы Matching, к 27,44/27,46 UAH/USD.

Вскоре стал известен справочный курс доллара, который составил 27,4558 UAH/USD, прибавив 17,97 коп.

На 12.01 столичные валютчики-оптовики «неформалы» констатировали незначительное повышение действующих цен в парах доллар-гривня и евро-гривня на фоне активизации клиентских покупок и появления в городе толики свежей гривни.
На этом фоне в городе действовали цены: доллар - 27,5527,65 UAH/USD, евро – 31,20/31,35 UAH/EUR. На моменте в столице равновесие спроса и предложения.

По состоянию на 12.03 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении установившегося с открытия равновесия спроса и предложения в сделках с розничными партиями валюты. Этот баланс поддерживался ростом действующих цен: 27,60/27,80 UAH/USD, евро – 31,40/31,65 UAH/EUR, рубль 0,393/0,403 UAH/RUB.

Около 12.11 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня повысились на фоне текущей сбалансированной торговли: 27,63/27,75 UAH/USD, евро – 31,25/31,60 UAH/EUR, рубль - 0,393/0,402 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность немного оживилась.

Дата: 27 декабря 2018 г. на 11.57

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 27,68/27,80 UAH/USD
€ – 31,33/31,49 UAH/EUR
RUB – 0,397/0,401 UAH/RUB

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 12:24

  edvardd написав:весной этого года я писал, что мировой кризис ожидаю в период с 15 мая по 15 ноября, меня все опять затюкали, Трамп своей налоговой реформой этот кризис отложил, когда компании репатриировали в США больше триллиона долларов, и частично спустили эти деньги в обратный выкуп акций, но природу не обманешь, на момент уже все поголовно кричат о кризисе, вот только не сойдутся во мнении - он уже идёт или скоро...
https://news.finance.ua/ru/news/-/44118 ... mu-krizisu


Я на соседней ветке написал, что этот чувак в американском финансовом рынке и в американской экономике полный ноль. Либо пишет этот бред на заказ.
Докладываю популярно.
О том, что рыба уже на крючке, мы узнаем по поплавку. Сам этот момент мы не видим и не чувствуем.
О том, что пришел кризис мы узнаем по банкам - одни валятся, другие просто перестают давать деньги. Кредиты и финансовая система просто схлопываются. Всё. Вот это кризис. Почалося. Дальше пошло-поехало с остальным.
На сегодняшний день финансовая система чувствует себя настолько прекрасно, что фед даже поднимает ей стоимость денег и скидывает ей дополнительное топливо - свой баланс.
В плане кризиса просто следим за банками. По индексам, ценам, ставкам и по пр. - это шаманство и введение людей в заблуждение. 8)
Вас просто пугают.
А то человечество уже расслабило булки и стало беспечным.
8) 8) 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 12:32

  Libo написав:Либо пишет этот бред на заказ.


Исправьте,двоякое толкование получается.
Bayern
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 12:44

Re: Валютный рынок в контексте

"Уже залили бабками. Фонда растет на 7%, когда ФРС Ричмонд хаявляет о падении всех показателей до рецессии. Якобы Трамп твитнул, что надо покупать фонду. Дурдом. Понятно, что запустили станок. Так что кризиса в нашем понимании не будет, будет крах в 1 момент, когда большие дяди по-максимуму сольют американские пузырные бумаги и накупят драг. металлов и реальных компаний по всему миру с дешевой рабочей силой плюс месторождения полезных ископаемых и т.д. Тогда Трамп просто объявит дефолт или еще что учудят. За день до того как все рухнет само. И козел отпущения готов. Да, его после этого не выберут, но он сильно и стараться не будет - мавр сделает свое дело..."
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 12:44

  Libo написав:
  edvardd написав:весной этого года я писал, что мировой кризис ожидаю в период с 15 мая по 15 ноября, меня все опять затюкали, Трамп своей налоговой реформой этот кризис отложил, когда компании репатриировали в США больше триллиона долларов, и частично спустили эти деньги в обратный выкуп акций, но природу не обманешь, на момент уже все поголовно кричат о кризисе, вот только не сойдутся во мнении - он уже идёт или скоро...
https://news.finance.ua/ru/news/-/44118 ... mu-krizisu


Я на соседней ветке написал, что этот чувак в американском финансовом рынке и в американской экономике полный ноль. Либо пишет этот бред на заказ.
Докладываю популярно.
О том, что рыба уже на крючке, мы узнаем по поплавку. Сам этот момент мы не видим и не чувствуем.
О том, что пришел кризис мы узнаем по банкам - одни валятся, другие просто перестают давать деньги. Кредиты и финансовая система просто схлопываются. Всё. Вот это кризис. Почалося. Дальше пошло-поехало с остальным.
На сегодняшний день финансовая система чувствует себя настолько прекрасно, что фед даже поднимает ей стоимость денег и скидывает ей дополнительное топливо - свой баланс.
В плане кризиса просто следим за банками. По индексам, ценам, ставкам и по пр. - это шаманство и введение людей в заблуждение. 8)
Вас просто пугают.
А то человечество уже расслабило булки и стало беспечным.
8) 8) 8)

Да пофиг, кто пишет, важно что их много, на блумберг мне лень ссылку искать...
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 12:46

  Bayern написав:
  Libo написав:Либо пишет этот бред на заказ.


Исправьте,двоякое толкование получается.


Смотрим график, который он вам повесил и коментирует ...
S&P 500 Bull&Bear Markets
Так четко видно, что за последние 108 месяцев рост 262%. И тут падение на 16%. Кстати, вчера 5% отыграно.
И он уже это катастрофа, тикайте, рятуйся кто может.
А как по мне это просто нормальная коррекция. Постоянный рост не может продолжаться бесконечно.
Темп наступления не может быть постоянно высоким. Можно оторваться от тылов и измотать личный состав. Периодически необходимо перегруппировываться.
Всё просто. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 12:50

  edvardd написав:Да пофиг, кто пишет, важно что их много, на блумберг мне лень ссылку искать...


Значит, чтоб вы во что-то поверили вам просто надо МНОГО об ЭТОМ написать и еще подать эту дезу через блумберг ...
И всё.
Клиент созрел.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 12:52

  Libo написав:
  Bayern написав:
  Libo написав:Либо пишет этот бред на заказ.


Исправьте,двоякое толкование получается.


Смотрим график, который он вам повесил и коментирует ...
S&P 500 Bull&Bear Markets
Так четко видно, что за последние 108 месяцев рост 262%. И тут падение на 16%. Кстати, вчера 5% отыграно.
И он уже это катастрофа, тикайте, рятуйся кто может.
А как по мне это просто нормальная коррекция. Постоянный рост не может продолжаться бесконечно.
Темп наступления не может быть постоянно высоким. Можно оторваться от тылов и измотать личный состав. Периодически необходимо перегруппировываться.
Всё просто. 8)

с 25 дек по 14 января грубо рынок тонкий и безобъёмный, на него можно не обращать внимания.. я кстати ещё в январе этого года не советовал вкладываться в акции...
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 13:09

Libo
Как минимум, тогда трижды.
В 2015-Ом ты пел, что киевская недвига за два года поднимется в два раза. При благоприятных условиях в три.

И что при войне гривна будет только девальвировать.

Неслабо так мимо для неошибающегося))
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 13:11

Привет из Днепра-8

Торги валютного межбанка в секторе доллара в четверг стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,25/27,28 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком начаться торги «зеленым» безналом, как стало известно, что гривневая ликвидность, пролонгировав восходящий тренд, продемонстрировала признаки расширения. На рост гривневой ликвидности указывало повышение с уровня 57 956,6 млн. грн. к отметке 61 297,1 млн. грн. объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.
Думается, Казначейство, перестав «скромничать», снова расщедрилось, нарастив «порции» компенсации НДС.

Выйдя в реальную сферу около 09.59, котировки доллара, должным образом «отвечая» на гривневое изобилие, приподнялись к уровню 27,33/27,36 UAH/USD. «Гривни хватает», - скромно заметил наш консультант.

Сохранив восходящий тренд, безналичный «американец» к 10.31 Киева поднялся до 27,42/27,44 UAH/USD.

По состоянию на 11.07 Киева безналичный доллар, ведомый покупками импортеров, вырос к 27,47/27,49 UAH/USD. Рост катализировался дефицитом предложения СКВ, экспортеры, учтя смену тренда, «придерживали» валюту.

Дополуденное зеленое ралли на фоне гривневого изобилия сопровождалось признаками стабилизации на рынке гривневого ресурса. Во всяком случае, упавшие накануне к отметке 16,00/17,50% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo, утром в четверг не тронулись с этой цифры.

Застывшие показатели не гармонируют с заметным ростом остатков на коррсчетах регулятора.

Меж тем, безналичный доллар прекратил расти, замерев на уровне 27,47/27,49 UAH/USD. Убедившись в исчерпании восходящего тренда, на рынке около 11.42 появились придерживавшие доселе валюту экспортеры с продажами, которые выровняли пару доллар-гривня в баланс спрос/предложение.

Пополудни, на 12.18 Киева, курс доллара на межбанке понизился стараниями продаж экспортеров, к которым присоединился и регулятор, проведя незначительную долларовую интервенцию с платформы Matching к 27,44/27,46 UAH/USD.

Вскоре стал известен справочный курс доллара, который составил 27,4558 UAH/USD, прибавив 17,97 коп.

По состоянию на 13.00 котировки безналичного «американца» наконец-то прекратили движение, замерев на отметке 27,45/27,46 UAH/USD/

Около 13.08 котировки доллара на межбанке не покинули отметку 27,45/27,46 UAH/USD. На этой цифре в указанное время участники межбанка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.

Рынок наличных Днепра утром четверга (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 27 декабря с уровней: доллар – 27,25/27,60 UAH/USD, евро – 30,90/31,45 UAH/EUR, рубль - 0,375/0,405 UAH/RUB.

По сравнению с открытием среды, доллар по спросу и по предложению потерял по 15,0 коп.

Евро по сравнению с 26 декабря по спросу упал на 20,0 коп., потеряв 30,0 коп. по предложению.

Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 26 декабря по спросу упал на 100 пунктов, по предложению понизился на 50 пунктов.

Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг понизилось до отметки $1,1353, поднявшись до $1,1385 на закрытии азиатской сессии форекса и снова став ниже, опустившись к $1,1376 на открытии торгов в Европе.

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 27 декабря показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,55/27,65 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос не изменился, офера потеряли 5,0 коп.), евро – 31,25/31,50 UAH/EUR (по сравнению с открытием 26 декабря спрос упал на 10,0 коп., предложение потеряло 5,0 коп.), рубль - 0,393/0,402 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос упал на 20 пунктов, офера провалились на 80 пунктов).

На открытии торгов 27 декабря в розничном сегменте пары доллар-гривня наблюдалось равновесие спроса и предложения. Обороты низкие.

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,55/27,65 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос не изменился, офера потеряли 5,0 коп.), евро – 31,25/31,50 UAH/EUR (по сравнению с открытием 26 декабря спрос упал на 10,0 коп., предложение потеряло 5,0 коп.), рубль - 0,393/0,402 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос упал на 20 пунктов, офера провалились на 80 пунктов).

На старте торгов 27 декабря в оптовом сегменте рынка Днепра редкие реальные сделки проходили в балансе спроса и оферов. Ликвидность низкая.

На 12.01 столичные валютчики-оптовики «неформалы» констатировали незначительное повышение действующих цен в парах доллар-гривня и евро-гривня на фоне активизации клиентских покупок и появления в городе толики свежей гривни.
На этом фоне в городе действовали цены: доллар - 27,5527,65 UAH/USD, евро – 31,20/31,35 UAH/EUR. На моменте в столице равновесие спроса и предложения.

По состоянию на 12.03 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении установившегося с открытия равновесия спроса и предложения в сделках с розничными партиями валюты. Этот баланс поддерживался ростом действующих цен: 27,60/27,80 UAH/USD, евро – 31,40/31,65 UAH/EUR, рубль 0,393/0,403 UAH/RUB.

Около 12.11 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня повысились на фоне текущей сбалансированной торговли: 27,63/27,75 UAH/USD, евро – 31,25/31,60 UAH/EUR, рубль - 0,393/0,402 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность немного оживилась.

В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в четверг в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.

Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 27 декабря по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 27,57/27,65 UAH/USD, евро – 31,22/31,32 UAH/EUR, рубль - 0,397/0,400 UAH/RUB, Киев опт 27,54/27,62 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 27,52/27,65 UAH/USD, евро (опт) 31,17/31,30 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 31,17/31,30 UAH/EUR; Хмельницкий – 27,30/27,60 UAH/USD, евро – 30,85/31,35 UAH/EUR, рубль - 0,380/0,405 RUB/USD, Одесса – опт 27,52/27,58 UAH/USD, розница – 27,47/27,62 UAH/USD; Запорожье – 27,55/27,70 UAH/USD; евро – 31,25/31,45 UAH/EUR, рубль - 0,393/0,403 RUB/USD.

На валютный межбанк пришли «зеленые быки», вытеснив оттуда засидевшихся «медведей», стараниями которых безналичный доллар потерял с начала года (по средневзвешенному курсу) 2,85%.

Полагаю, это и стало одной из главных причин нынешнего разворота тренда в безналичной пары доллар-гривня, которую просто выкупали на локальных «низах».

Должен заметить, что выкупать было на что: несмотря на упорное не замечание иными профильными экспертами уже свершившегося факта расширения гривневой ликвидности, о котором дала понять статистика коррсчетов регулятора, утверждавших, что текущий рост безналичного доллара вызван лишь ожиданиями роста гривневого изобилия.
Остатки на коррсчетах в нацвалюте достигли максимума с 18 декабря, а экспортеры, получив «на руки» компенсационную гривню, «вдруг» перестали продавать СКВ ради дефицитной в конце года нацвалюты.

Так что, можно считать расширение гривневого ресурса уже свершившимся фактом, из-за которого средневзвешенный курс безналичного доллара вернулся на 21 декабря.

На валютном межбанке осталась последняя сессия в 2018 году, которая, полагаю, вполне может скопировать сюжет торгов четверга, приподняв курс безналичного «американца», вослед за которым в более сдержанном режиме вырастет и наличная СКВ, порадовав клиентов наличного рынка. Им придется в эти дни расставаться с «зелеными» «заначками» ради гривни на предновогодние расходы.

Повод для высоковероятного сохранения присутствия на межбанке «зеленых быков» останется прежним: относительная дешевизна доллара и гривневое изобилие.

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