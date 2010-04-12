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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7285728672877288

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 964
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
135
5. более 75%
64%
614
Всього голосів : 964
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 13:12

  Libo написав:
  edvardd написав:Да пофиг, кто пишет, важно что их много, на блумберг мне лень ссылку искать...


Значит, чтоб вы во что-то поверили вам просто надо МНОГО об ЭТОМ написать и еще подать эту дезу через блумберг ...
И всё.
Клиент созрел.
:lol: :lol: :lol:

В той ссылке есть график.По не му видно, что рецессия длится 17...30...месяцев.Нельзя определить какой то один момент по какому то одному признаку. типа кредитов от банков.Кризис уже начался, его начальная фаза налицо явная.Как он будет развиваться точно никто не может знать.Вчера был хороший откат вверх, это говорит о том, что пока не так всё плохо.Но тренд уже сломлен и направление известно, когда будут пики , которые аукнутся на повседневной жизни неизвестно.Те самые. кто много пишет ссылаются больше на осень.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 13:15

  edvardd написав: я кстати ещё в январе этого года не советовал вкладываться в акции...


Акции надо покупать всегда. Но, как говорит Баффет, лучше всего когда на улицах льется кровь и над головой свистят пули.
Все богатые люди хранят свои активы в акциях. Да, в этом году они потеряли полтриллиона, но в следующем они заработают на тех же акциях триллион. Ничего не делая. Просто наблюдая. Роскошно живя на дивиденды.
В перспективе нескольких лет и десятилетий это беспроигрышная и очень выигрышная игра. Это только вверх. В разы.
8) 8) 8)
Libo
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  #<1 ... 7285728672877288
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