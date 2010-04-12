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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7286728772887289>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 964
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
135
5. более 75%
64%
614
Всього голосів : 964
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 13:12

  Libo написав:
  edvardd написав:Да пофиг, кто пишет, важно что их много, на блумберг мне лень ссылку искать...


Значит, чтоб вы во что-то поверили вам просто надо МНОГО об ЭТОМ написать и еще подать эту дезу через блумберг ...
И всё.
Клиент созрел.
:lol: :lol: :lol:

В той ссылке есть график.По не му видно, что рецессия длится 17...30...месяцев.Нельзя определить какой то один момент по какому то одному признаку. типа кредитов от банков.Кризис уже начался, его начальная фаза налицо явная.Как он будет развиваться точно никто не может знать.Вчера был хороший откат вверх, это говорит о том, что пока не так всё плохо.Но тренд уже сломлен и направление известно, когда будут пики , которые аукнутся на повседневной жизни неизвестно.Те самые. кто много пишет ссылаются больше на осень.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 13:15

  edvardd написав: я кстати ещё в январе этого года не советовал вкладываться в акции...


Акции надо покупать всегда. Но, как говорит Баффет, лучше всего когда на улицах льется кровь и над головой свистят пули.
Все богатые люди хранят свои активы в акциях. Да, в этом году они потеряли полтриллиона, но в следующем они заработают на тех же акциях триллион. Ничего не делая. Просто наблюдая. Роскошно живя на дивиденды.
В перспективе нескольких лет и десятилетий это беспроигрышная и очень выигрышная игра. Это только вверх. В разы.
8) 8) 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 13:25

  Vitl написав:Кризис уже начался, его начальная фаза налицо явная.

Можно признаки "начавшегося кризиса"?
И про начальную фазу тоже ...
А то я осенью проехал по Америке, там кругом объявления требуются на работу, требуются, требуются ... Минимальная безработица, хорошие зарплаты, рынок недвижимости в прекрасном состояниия, торговля и финансовый сектор тоже, все счастливы ...
А у вас в глазах тревога.
Ну в чем тут дело?
:roll: :roll: :roll:
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 13:37

Эксклюзивное интервью министра финансов Украины Оксаны Маркаровой агентству "Интерфакс-Украина" (мовою оригіналу) https://interfax.com.ua/news/interview/555880.html.
Кому лень читать всё (интервью относительно большое), некоторые цитаты.

Традиційно останні тиждень-два року здійснюються великі бюджетні виплати, що позначається на курсі гривні. Як буде цього року?

– Якщо ми зараз впливаємо на курс, то дуже позитивно, бо продаємо валюту: в нас великі зовнішні надходження у грудні – макрофін, кошти під гарантію Світового банку, і ми свідомо утримували кошти у валюті до моменту, коли будемо проводити фінансування.

Крім того, за ініціативою Мінфіну Кабмін ухвалив зміни до 117-ї постанови (постанова №117 від 23 квітня 2014 року про здійснення попередньої оплати за бюджетні кошти -- ІФ), і всі передплати в грудні ми проводимо виключно на рахунки отримувачів, відкриті в Державному казначействі. Це вже дозволило здійснити велику кількість видатків у грудні без виходу гривні "назовні".

– На аукціонах з розміщення ОВДП 18 грудня Мінфін залучив $250 млн на 28 днів. Це такий bridge-кредит, щоби десь у цей термін отримати транш під гарантію Світового банку? Ринок цікавить, чого це бюджет бере валюту на такий кроткий термін?

– У нас є платіжний календар, тобто графік погашень. Наступного року кожного місяця серйозні виплати. І зараз маємо великі потреби у фінансуванні, тому виходимо двічі на тиждень на аукціони.

Нам треба покращувати позицію рейтингу, бо ми ще не відійшли від ситуації 2014 року. На жаль, всі рейтинги та оцінки мають лаг: позитивний вплив спрацює за рік-два. Якщо зараз зробити "профіль" України – дефіцит, інфляцію, інші показники – і не показати, про яку країну йде мова, будь-який аналітик за цими показниками дасть рейтинг щонайменше в нижніх "А".

– Переформулюємо запитання: якщо місія не приїде через шість місяців, наскільки це наблизить загрозу дефолту України?

– З точки зору боргів наступний рік надзвичайно складний. У бюджеті закладено 418 млрд грн виплат за борговими зобов'язаннями. Тож ми мали би взяти на зовнішньому ринку, щоб покрити наші потреби, близько $4 млрд. Ми можемо взяти їх у Світового банку, в Єврокомісії, тобто в офіційних кредиторів, або на ринку. Але ми бачимо який зараз ринок. Коли ми виходили на зовнішні ринки у жовтні, нам ще пощастило взяти обсяг, який ми хотіли, під ставку нижче 10% річних. Ми очікували, що наші гарні новини більше позначаться на котируваннях.

А після цього ситуація стала ще більш несприятливою, і це не через наші справи. Наступний рік – це невизначеність з Брекзитом, з американською політикою щодо ставок, багато нестабільних точок на ринках, що розвиваються.

– Яка "дірка" виникла в бюджеті через такі темпи приватизації цього року?

– Ми отримали тільки доходи від "малої" приватизації. Таким чином замість 21 млрд грн., які було заплановано, ми отримали лише 202,9 млн грн. А єдине, чим можна замістити надходження від приватизації – запозичення. На минулому Кабміні ми скоригували план, дозволили запозичити більше, щоби закрити недоотримання по приватизації. 18 грудня був великий аукціон з продажу ОВДП, будемо ще виходити на аукціони. Але зрозуміло, що ми не компенсуємо всю суму.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 13:38

Рост ВВП Украины за 2018 год превысит 3% – Кубив

Чтобы украинцы почувствовали рост экономики, валовый внутренний продукт должен расти на 5–7% ежегодно, отметил вице-премьер-министр Украины Степан Кубив.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/rost ... 13981.html


Это ж что тогда будет! При 5-7% ...
Уже и так в Киеве в кабак без предварительного заказа не попадешь, новострои все раскупили, в магазинах и в банках толпы, театры раскуплены на месяц-два вперед ...
Вам Европа скоро будет завидовать.
:shock:
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 13:42

  Libo написав:
Рост ВВП Украины за 2018 год превысит 3% – Кубив

Чтобы украинцы почувствовали рост экономики, валовый внутренний продукт должен расти на 5–7% ежегодно, отметил вице-премьер-министр Украины Степан Кубив.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/rost ... 13981.html


Это ж что тогда будет! При 5-7% ...
Уже и так в Киеве в кабак без предварительного заказа не попадешь, новострои все раскупили, в магазинах и в банках толпы, театры раскуплены на месяц-два вперед ...
Вам Европа скоро будет завидовать.
:shock:

И пенсия по стране $50-60. Минималка около $150.

Разрыв между богатством и бедностью оттого что большинство завсегдатаев не платят налоги или только что получили откат/взятку на службе и пошли в кабак/новус/ТЦ их спускать.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 13:45

  Libo написав:новострои все раскупили,

Серьезно?
Позвоните в любой отдел продаж любой киевской фирмы - вам подберут из новостроя все что угодно
В игноре Kart, Sommer
shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 13:53

  Libo написав:.....
Вам Европа скоро будет завидовать.
:shock:

Когда уже?
Завтра? через год?
Хочется уже увидеть обещаемые Вами регулярно молочные реки с кисельными берегами! :)

Интересная статья о Латвии - Чудо на Балтике или все же «экономический пузырь»? http://www.rosbalt.ru/world/2018/12/20/1754102.html
И все же нельзя не отметить, что страны Балтии с некоторых пор перешли в группу стран с развитой экономикой, правда, в самую нижнюю часть этой «лестницы». Однако, чтобы подняться до уровня благосостояния, например, Скандинавских стран, по оценкам экспертов банка SEB (Швеция), им понадобится несколько десятилетий, а может и несколько поколений.

Мы ещё в эту группу не перешли. :(
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 14:04

Re: Валютный рынок в контексте

Держава завчасно запозичила валюту зовні, далі було б дорожче і проблемніше, так як пророкують рецесію розвинених економік Світу. І це було правильне рішення, а не в свинячий голос перед самими виплатами боргів відшукувати кошти, ще й перед виборами. Зараз є проблеми з бюджетом, а також не вистачає Мінфіну гривні, але є достатньо валюти. На мою думку, процес контрольваної девальвації в січні трохи б вилікував такий стан речей, який склався зараз.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 14:22

Re: Валютный рынок в контексте

  ЛАД написав:Хочется уже увидеть обещаемые Вами регулярно молочные реки с кисельными берегами!

Не увидим.
Человек так устроен, что нам сколько ни дай, все равно мало :)
Народ жалуется на жизнь во всех странах, богатые тоже плачут :)
Сибарит
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