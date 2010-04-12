Libo написав:

edvardd написав: я кстати ещё в январе этого года не советовал вкладываться в акции... я кстати ещё в январе этого года не советовал вкладываться в акции...

Акции надо покупать всегда. Но, как говорит Баффет, лучше всего когда на улицах льется кровь и над головой свистят пули.Все богатые люди хранят свои активы в акциях. Да, в этом году они потеряли полтриллиона, но в следующем они заработают на тех же акциях триллион. Ничего не делая. Просто наблюдая. Роскошно живя на дивиденды.В перспективе нескольких лет и десятилетий это беспроигрышная и очень выигрышная игра. Это только вверх. В разы.