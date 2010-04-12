edvardd написав: я кстати ещё в январе этого года не советовал вкладываться в акции...
Акции надо покупать всегда. Но, как говорит Баффет, лучше всего когда на улицах льется кровь и над головой свистят пули. Все богатые люди хранят свои активы в акциях. Да, в этом году они потеряли полтриллиона, но в следующем они заработают на тех же акциях триллион. Ничего не делая. Просто наблюдая. Роскошно живя на дивиденды. В перспективе нескольких лет и десятилетий это беспроигрышная и очень выигрышная игра. Это только вверх. В разы.
Я б не стал их покупать, когда отношение капитализации компаний к ВВП уже год держится на исторических хаях, только сейчас начало отсупать, прибыли можно ждать десятилетиями. Сейчас серебро недооценено. И платина. А тем более, когда взлетает американский гос. долг, ужасный торговый баланс и опять растет бюджетный дефицит.
Vitl написав:Кризис уже начался, его начальная фаза налицо явная.
Можно признаки "начавшегося кризиса"? И про начальную фазу тоже ... А то я осенью проехал по Америке, там кругом объявления требуются на работу, требуются, требуются ... Минимальная безработица, хорошие зарплаты, рынок недвижимости в прекрасном состояниия, торговля и финансовый сектор тоже, все счастливы ... А у вас в глазах тревога. Ну в чем тут дело?
Все будет очень быстро. Вот звоночки:
Отделение ФРС США в Ричмонде: Экономика деградирует рекордными темпами. 1. Несмотря на прогнозировавшийся ранее значительный рост индекса деловых активностей (ожидалось +12-+17), по факту произошло значительное ухудшение - минус 8. Такой большой разрыв говорит о неадекватности используемых моделей прогнозирования. 2. Обвал идет по многим индикаторам - падение отгрузок товаров (худшая динамика с 2009 года), падение новых заказов, сокращение очереди заказов, падение загрузки производственных мощностей. 3. Скорость деградации экономики оценена в баллах в минус 25, что является худшим значением показателя в истории.