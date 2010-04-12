RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7286728772887289

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 964
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
135
5. более 75%
64%
614
Всього голосів : 964
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 14:23

  Libo написав:
  edvardd написав: я кстати ещё в январе этого года не советовал вкладываться в акции...


Акции надо покупать всегда. Но, как говорит Баффет, лучше всего когда на улицах льется кровь и над головой свистят пули.
Все богатые люди хранят свои активы в акциях. Да, в этом году они потеряли полтриллиона, но в следующем они заработают на тех же акциях триллион. Ничего не делая. Просто наблюдая. Роскошно живя на дивиденды.
В перспективе нескольких лет и десятилетий это беспроигрышная и очень выигрышная игра. Это только вверх. В разы.
8) 8) 8)

Я б не стал их покупать, когда отношение капитализации компаний к ВВП уже год держится на исторических хаях, только сейчас начало отсупать, прибыли можно ждать десятилетиями. Сейчас серебро недооценено. И платина. А тем более, когда взлетает американский гос. долг, ужасный торговый баланс и опять растет бюджетный дефицит.
Grisha1
 
Повідомлень: 156
З нами з: 29.11.18
Подякував: 47 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 14:27

  Libo написав:
  Vitl написав:Кризис уже начался, его начальная фаза налицо явная.

Можно признаки "начавшегося кризиса"?
И про начальную фазу тоже ...
А то я осенью проехал по Америке, там кругом объявления требуются на работу, требуются, требуются ... Минимальная безработица, хорошие зарплаты, рынок недвижимости в прекрасном состояниия, торговля и финансовый сектор тоже, все счастливы ...
А у вас в глазах тревога.
Ну в чем тут дело?
:roll: :roll: :roll:

Все будет очень быстро.
Вот звоночки:
Отделение ФРС США в Ричмонде: Экономика деградирует рекордными темпами.
1. Несмотря на прогнозировавшийся ранее значительный рост индекса деловых активностей (ожидалось +12-+17), по факту произошло значительное ухудшение - минус 8. Такой большой разрыв говорит о неадекватности используемых моделей прогнозирования.
2. Обвал идет по многим индикаторам - падение отгрузок товаров (худшая динамика с 2009 года), падение новых заказов, сокращение очереди заказов, падение загрузки производственных мощностей.
3. Скорость деградации экономики оценена в баллах в минус 25, что является худшим значением показателя в истории.

Плюс то, что я написал выше (главное).
Grisha1
 
Повідомлень: 156
З нами з: 29.11.18
Подякував: 47 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 14:32

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:Хочется уже увидеть обещаемые Вами регулярно молочные реки с кисельными берегами!

Не увидим.
Человек так устроен, что нам сколько ни дай, все равно мало :)
Народ жалуется на жизнь во всех странах, богатые тоже плачут :)

Не спорю.
Ну так я об этом и не говорю. Но всё же лучше иметь возможность тратить на еду 10-20% дохода, как на западе, а не 50% (официально :) ), как у нас. :)

Grisha1
Сейчас серебро недооценено. И платина.

Красиво Россия разыграла мир с палладием, кот. стоил, можно сказать, копейки. А когда все перешли на палладий, теперь он чуть ли не вдвое дороже платины.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 11180
З нами з: 31.08.10
Подякував: 3456 раз.
Подякували: 3277 раз.
 
Профіль
2
2
4
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 14:40

  ЛАД написав:Grisha1
Сейчас серебро недооценено. И платина.

Красиво Россия разыграла мир с палладием, кот. стоил, можно сказать, копейки. А когда все перешли на палладий, теперь он чуть ли не вдвое дороже платины.

это явная спекуляция (РФ является монополистом на этом рынке)
ведь палладий где используется? только в катализаторах авто. а что, у на производство авто увеличилось?
dima_beleb
 
Повідомлень: 41
З нами з: 11.10.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 14:48

  dima_beleb написав:
  ЛАД написав:Grisha1
Сейчас серебро недооценено. И платина.

Красиво Россия разыграла мир с палладием, кот. стоил, можно сказать, копейки. А когда все перешли на палладий, теперь он чуть ли не вдвое дороже платины.

это явная спекуляция (РФ является монополистом на этом рынке)
ведь палладий где используется? только в катализаторах авто. а что, у на производство авто увеличилось?

Так и я о чём! :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 11180
З нами з: 31.08.10
Подякував: 3456 раз.
Подякували: 3277 раз.
 
Профіль
2
2
4
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 14:49

  dima_beleb написав:
  ЛАД написав:Grisha1
Сейчас серебро недооценено. И платина.

Красиво Россия разыграла мир с палладием, кот. стоил, можно сказать, копейки. А когда все перешли на палладий, теперь он чуть ли не вдвое дороже платины.

это явная спекуляция (РФ является монополистом на этом рынке)
ведь палладий где используется? только в катализаторах авто. а что, у на производство авто увеличилось?

вложения в палладий (долгосрок) сомнительно ввиду наступления в США эры электромобилей, где в основном ДВС на бензине (катализаторы используют больше палладий)
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6506
З нами з: 21.09.12
Подякував: 483 раз.
Подякували: 821 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 14:55

  Zebra написав:вложения в палладий (долгосрок) сомнительно ввиду наступления в США эры электромобилей, где в основном ДВС на бензине (катализаторы используют больше палладий)

палладий - это не инвест. металл, а производственный. Поэтому ни кто вкладываться в долгострок нен будет, только с целью спекуляции.

да и эл. мобили - вещь сомнительная. А вот авто на топливных элементах- более перспективная технология и там используются катализаторы. Ха этим будущее.
dima_beleb
 
Повідомлень: 41
З нами з: 11.10.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7286728772887289
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Bobb, dima_beleb, imlex, Zebra і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1406, 1407, 1408
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
14074 1613542
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 гру, 2018 12:27
Faceless
Валютный рынок в мире 1 ... 651, 652, 653
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6520 1384470
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 гру, 2018 17:06
UA
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 253969
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (5659)
27.12.2018 14:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.