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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 27 гру, 2018 16:56
Ukrainian написав:
Киев, объехали четыре банка с самым низким курсом ; валюты нет Народ вы где валюту то берете?
Відразу мислення виникає, щось тут не так, аби вниз чекали, то продавали б аж гай шумів. На заборі теж написано, але ж воно не є тим що бачимо. Зазвичай коли МБ вгору, то відповідь на касі «ліміт на продаж валюти вичерпаний, або треба подзвонити дозвіл спитати». Шукайте трохи дорожче, там буде для Вас валюта .*Відправлено з Чату
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Додано: Чет 27 гру, 2018 16:56
Украина одолжила 350 миллионов евро под гарантию Всемирного банка, – Минфин
Сегодня, 27 декабря, в государственный бюджет Украины поступили средства от кредита в размере 349,3 млн евро, предоставленного Deutsche Bank под гарантию от Международного банка реконструкции и развития (МБРР), являющегося структурой Всемирного банка.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов, передает БизнесЦензор.
В частности, Deutsche Bank предоставил кредит в размере 349,3 млн евро в форме двух траншей: транша A в размере 53,2 млн евро со сроком погашения 4 года и транша B в размере 296,1 млн евро со сроком погашения 10 лет и льготным периодом 4,5 года.
"По этому кредиту было использовано часть гарантии в сумме $375 млн в эквиваленте в евро из общей суммы гарантии Всемирного банка в размере $750 млн", – уточнили в министерстве.
В Минфине отметили, что привлечение следующего кредита под неиспользованную часть Гарантии Всемирного банка ожидается в первом квартале 2019 года.
Живите своим умом!
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Додано: Чет 27 гру, 2018 17:01
Сьогодні залучено ОВДП на більш,ніж 7 млрд.грн.
"За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 27 грудня 2018 року, до державного бюджету залучено 7 510 062 192,98 гривень (за офіційним курсом НБУ)."
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Додано: Чет 27 гру, 2018 17:02
kravchukmv1987 написав:
как вышел с последней уже было на табло 27.70
сделал дело-гуляй смело©
Ukrainian написав:
Народ вы где валюту то берете?
в сейфе
Востаннє редагувалось Мизантрóп
в Чет 27 гру, 2018 17:04, всього редагувалось 1 раз.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Мизантрóп
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Додано: Чет 27 гру, 2018 17:02
Пошел НДС наконец-то
27.12.2018 органи Казначейства забезпечили відшкодування податку на додану вартість на загальну суму 2 771,2 млн грн
Сталось каких-то 5-6 млрд
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Додано: Чет 27 гру, 2018 17:03
Треба б ще на завтра позаплановий аукціон оголосити і допозичити ще 9 млрд.
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Додано: Чет 27 гру, 2018 17:04
tea написав:
Треба б ще на завтра позаплановий аукціон оголосити і допозичити ще 9 млрд.
Зачем, план по финаснированию похоже будет выполнен
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Додано: Чет 27 гру, 2018 17:08
Ukrainian написав:
Киев, объехали четыре банка с самым низким курсом ; валюты нет
Народ вы где валюту то берете?
в укргазе сегодня в 13-14 брал па27.5.
народ тоже стоял брал в двух кассах суммами около 500.
купюры 2006, но хорошие.
кассиры при выдаче (отсчёте) держали пачки где-то по 10тыщ
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Додано: Чет 27 гру, 2018 17:17
zzzzzz написав: tea написав:
Треба б ще на завтра позаплановий аукціон оголосити і допозичити ще 9 млрд.
Зачем, план по финаснированию похоже будет выполнен
Я щось пропустив?
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Додано: Чет 27 гру, 2018 17:20
tea написав: zzzzzz написав: tea написав:
Треба б ще на завтра позаплановий аукціон оголосити і допозичити ще 9 млрд.
Зачем, план по финаснированию похоже будет выполнен
Я щось пропустив?
Есть лимиты на суммы привлечения,они прописаны в законе - гранична сумма держборгу
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