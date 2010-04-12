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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7290729172927293>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 964
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
135
5. более 75%
64%
614
Всього голосів : 964
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 16:56

  Ukrainian написав:Киев, объехали четыре банка с самым низким курсом ; валюты нет Народ вы где валюту то берете?

Відразу мислення виникає, щось тут не так, аби вниз чекали, то продавали б аж гай шумів. На заборі теж написано, але ж воно не є тим що бачимо. Зазвичай коли МБ вгору, то відповідь на касі «ліміт на продаж валюти вичерпаний, або треба подзвонити дозвіл спитати». Шукайте трохи дорожче, там буде для Вас валюта .

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 16:56

Украина одолжила 350 миллионов евро под гарантию Всемирного банка, – Минфин
Сегодня, 27 декабря, в государственный бюджет Украины поступили средства от кредита в размере 349,3 млн евро, предоставленного Deutsche Bank под гарантию от Международного банка реконструкции и развития (МБРР), являющегося структурой Всемирного банка.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов, передает БизнесЦензор.

В частности, Deutsche Bank предоставил кредит в размере 349,3 млн евро в форме двух траншей: транша A в размере 53,2 млн евро со сроком погашения 4 года и транша B в размере 296,1 млн евро со сроком погашения 10 лет и льготным периодом 4,5 года.

"По этому кредиту было использовано часть гарантии в сумме $375 млн в эквиваленте в евро из общей суммы гарантии Всемирного банка в размере $750 млн", – уточнили в министерстве.

В Минфине отметили, что привлечение следующего кредита под неиспользованную часть Гарантии Всемирного банка ожидается в первом квартале 2019 года.
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 17:01

Сьогодні залучено ОВДП на більш,ніж 7 млрд.грн.

"За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 27 грудня 2018 року, до державного бюджету залучено 7 510 062 192,98 гривень (за офіційним курсом НБУ)."
tea
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 17:02

Re: Валютный рынок в контексте

  kravchukmv1987 написав:как вышел с последней уже было на табло 27.70
сделал дело-гуляй смело©

  Ukrainian написав:Народ вы где валюту то берете?
в сейфе 8)
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Чет 27 гру, 2018 17:04, всього редагувалось 1 раз.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 17:02

Пошел НДС наконец-то :mrgreen:

27.12.2018 органи Казначейства забезпечили відшкодування податку на додану вартість на загальну суму 2 771,2 млн грн


Сталось каких-то 5-6 млрд :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 17:03

Треба б ще на завтра позаплановий аукціон оголосити і допозичити ще 9 млрд.
tea
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 17:04

  tea написав:Треба б ще на завтра позаплановий аукціон оголосити і допозичити ще 9 млрд.

Зачем, план по финаснированию похоже будет выполнен
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 17:08

  Ukrainian написав:Киев, объехали четыре банка с самым низким курсом ; валюты нет

Народ вы где валюту то берете?

в укргазе сегодня в 13-14 брал па27.5.
народ тоже стоял брал в двух кассах суммами около 500.
купюры 2006, но хорошие.
кассиры при выдаче (отсчёте) держали пачки где-то по 10тыщ
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 17:17

  zzzzzz написав:
  tea написав:Треба б ще на завтра позаплановий аукціон оголосити і допозичити ще 9 млрд.

Зачем, план по финаснированию похоже будет выполнен

Я щось пропустив?
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 17:20

  tea написав:
  zzzzzz написав:
  tea написав:Треба б ще на завтра позаплановий аукціон оголосити і допозичити ще 9 млрд.

Зачем, план по финаснированию похоже будет выполнен

Я щось пропустив?


Есть лимиты на суммы привлечения,они прописаны в законе - гранична сумма держборгу
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