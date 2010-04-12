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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 27 гру, 2018 17:25
Звернув увагу, що сьогодні на МБ відросли на 22коп. в порівнянні з учора. Такі денні коливання є під наглядом Регулятора і вихід за межі коливань в 10.15коп., наштовхують на мислення, що поспішають вгору, звісно з дозволу. Якщо завтра теж буде така ситуація, то готівочка на 28 може опинитися до вечора.
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Перес де Куэльяр
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Додано: Чет 27 гру, 2018 17:26
zzzzzz написав: tea написав: zzzzzz написав:
Зачем, план по финаснированию похоже будет выполнен
Я щось пропустив?
Есть лимиты на суммы привлечения,они прописаны в законе - гранична сумма держборгу
Так вчора ж хотіли запозичити 18 млрд.Запозичили всього 750 млн.
Тому вирішили провести позаплановий аукціон сьогодні - залучили ще 7 млрд.
Я щось рами не зберу - чому не можна запозичити ще 9 млрд?
Востаннє редагувалось tea
в Чет 27 гру, 2018 17:30, всього редагувалось 1 раз.
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tea
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Додано: Чет 27 гру, 2018 17:29
Перес де Куэльяр написав:
Звернув увагу, що сьогодні на МБ відросли на 22коп. в порівнянні з учора. Такі денні коливання є під наглядом Регулятора і вихід за межі коливань в 10.15коп., наштовхують на мислення, що поспішають вгору, звісно з дозволу. Якщо завтра теж буде така ситуація, то готівочка на 28 може опинитися до вечора.
Завтра - крайній день роботи міжбанку і банків.
29,30 і 31 валюта буде тільки у валютчиків.
Згоден з Вами,що до завтра до вечора готівка може дійти до 28.ХХ в деяких містах.
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tea
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Додано: Чет 27 гру, 2018 17:31
tea написав:
Завтра - крайній день роботи міжбанку і банків.
29,30 і 31 валюта буде тільки у валютчиків.
Згоден з Вами,що до завтра до вечора
крайний ток межбанка,банкам еще закрывать год 29-го.Вечер удлиняется за счет режима продолженного дня работы банков 28-го.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Мизантрóп
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Додано: Чет 27 гру, 2018 17:35
Libo написав:
ЗЫ
Вот например ситуация сейчас... Акции General Electric по $7 ... А недавно были по $30 ... Может ли мир жить без американских авиадвигателей, электрооборудования, машин и турбин? Нет. Потому что будущее человечества - это новый мировой порядок плюс электрификациия всей планеты.
Отказаться от шанса по $7?!
Само ведь плывёт в руки ...
General Electric лидер падения и вылетела из списка голубых фишек, даже собаки Доу оказались в отрицательной зоне, но там совокупный доход неплохой...
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edvardd
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Додано: Чет 27 гру, 2018 17:38
"Космонавт" на вечір 27.72/28.85
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Перес де Куэльяр
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Додано: Чет 27 гру, 2018 17:40
Мизантрóп написав: tea написав:
Завтра - крайній день роботи міжбанку і банків.
29,30 і 31 валюта буде тільки у валютчиків.
Згоден з Вами,що до завтра до вечора
крайний ток межбанка,банкам еще закрывать год 29-го.
В нас банки 29-го працюють без клієнтів.Тобто,валюту купити не можна.
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tea
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Додано: Чет 27 гру, 2018 17:41
Libo написав: Vitl написав:
Кризис уже начался, его начальная фаза налицо явная.
Можно признаки "начавшегося кризиса"?
И про начальную фазу тоже ...
А то я осенью проехал по Америке, там кругом объявления требуются на работу, требуются, требуются ... Минимальная безработица, хорошие зарплаты, рынок недвижимости в прекрасном состояниия, торговля и финансовый сектор тоже, все счастливы ...
А у вас в глазах тревога.
Ну в чем тут дело?
Посмотри график DJ , сипи, золота за проходящий месяц.Ты когда в гамерике был, тебе говорили. что многим зп платят акциями, кот сейчас падают в цене.Сомневаюсь в радости от этого.Ты может ещё и не знаешь почему ставку фрс повышает, тогда объясню.Чтобы задавить должников и отжать у них всё подряд.Понятно, что отжимать будет уже не фрс, а дальше по цепочке.так вот это самое повышение тоже признак.В противоположном случае происходит обратное явление - накачка ликвидностью.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Чет 27 гру, 2018 17:48
Libo написав:
Вырулят. Быстро. Это Америка, бейби!
Друже - Ви звонили в Полтавську область.Там у Вашому селі хату замело,хто відгрібати буде?
П.С.Поясніть Вашими словами - що цей дядько каже?
зайдіть з ніка Алі-джин.https://news.finance.ua/ru/news/-/44118 ... mu-krizisu
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Додано: Чет 27 гру, 2018 17:51
tea хай не тратиться на дзвоника)) Баба казала Манжелію,Глобино,Лубни замело по Веселу Долину
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Мизантрóп
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