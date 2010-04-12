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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7290729172927293

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 964
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
135
5. более 75%
64%
614
Всього голосів : 964
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 17:25

Re: Валютный рынок в контексте

Звернув увагу, що сьогодні на МБ відросли на 22коп. в порівнянні з учора. Такі денні коливання є під наглядом Регулятора і вихід за межі коливань в 10.15коп., наштовхують на мислення, що поспішають вгору, звісно з дозволу. Якщо завтра теж буде така ситуація, то готівочка на 28 може опинитися до вечора.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 17:26

  zzzzzz написав:
  tea написав:
  zzzzzz написав:Зачем, план по финаснированию похоже будет выполнен

Я щось пропустив?


Есть лимиты на суммы привлечения,они прописаны в законе - гранична сумма держборгу

Так вчора ж хотіли запозичити 18 млрд.Запозичили всього 750 млн.
Тому вирішили провести позаплановий аукціон сьогодні - залучили ще 7 млрд.
Я щось рами не зберу - чому не можна запозичити ще 9 млрд?
Востаннє редагувалось tea в Чет 27 гру, 2018 17:30, всього редагувалось 1 раз.
tea
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 17:29

  Перес де Куэльяр написав:Звернув увагу, що сьогодні на МБ відросли на 22коп. в порівнянні з учора. Такі денні коливання є під наглядом Регулятора і вихід за межі коливань в 10.15коп., наштовхують на мислення, що поспішають вгору, звісно з дозволу. Якщо завтра теж буде така ситуація, то готівочка на 28 може опинитися до вечора.

Завтра - крайній день роботи міжбанку і банків.
29,30 і 31 валюта буде тільки у валютчиків.
Згоден з Вами,що до завтра до вечора готівка може дійти до 28.ХХ в деяких містах.
tea
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 17:31

Re: Валютный рынок в контексте

  tea написав:Завтра - крайній день роботи міжбанку і банків.
29,30 і 31 валюта буде тільки у валютчиків.
Згоден з Вами,що до завтра до вечора

крайний ток межбанка,банкам еще закрывать год 29-го.Вечер удлиняется за счет режима продолженного дня работы банков 28-го.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 17:35

  Libo написав:ЗЫ

Вот например ситуация сейчас... Акции General Electric по $7 ... А недавно были по $30 ... Может ли мир жить без американских авиадвигателей, электрооборудования, машин и турбин? Нет. Потому что будущее человечества - это новый мировой порядок плюс электрификациия всей планеты.
Отказаться от шанса по $7?! :roll:
Само ведь плывёт в руки ... :?

General Electric лидер падения и вылетела из списка голубых фишек, даже собаки Доу оказались в отрицательной зоне, но там совокупный доход неплохой...
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 17:38

Re: Валютный рынок в контексте

"Космонавт" на вечір 27.72/28.85
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 17:40

  Мизантрóп написав:
  tea написав:Завтра - крайній день роботи міжбанку і банків.
29,30 і 31 валюта буде тільки у валютчиків.
Згоден з Вами,що до завтра до вечора

крайний ток межбанка,банкам еще закрывать год 29-го.

В нас банки 29-го працюють без клієнтів.Тобто,валюту купити не можна.
tea
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 17:41

  Libo написав:
  Vitl написав:Кризис уже начался, его начальная фаза налицо явная.

Можно признаки "начавшегося кризиса"?
И про начальную фазу тоже ...
А то я осенью проехал по Америке, там кругом объявления требуются на работу, требуются, требуются ... Минимальная безработица, хорошие зарплаты, рынок недвижимости в прекрасном состояниия, торговля и финансовый сектор тоже, все счастливы ...
А у вас в глазах тревога.
Ну в чем тут дело?
:roll: :roll: :roll:


Посмотри график DJ , сипи, золота за проходящий месяц.Ты когда в гамерике был, тебе говорили. что многим зп платят акциями, кот сейчас падают в цене.Сомневаюсь в радости от этого.Ты может ещё и не знаешь почему ставку фрс повышает, тогда объясню.Чтобы задавить должников и отжать у них всё подряд.Понятно, что отжимать будет уже не фрс, а дальше по цепочке.так вот это самое повышение тоже признак.В противоположном случае происходит обратное явление - накачка ликвидностью.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 17:48

  Libo написав: Вырулят. Быстро. Это Америка, бейби! :lol:

Друже - Ви звонили в Полтавську область.Там у Вашому селі хату замело,хто відгрібати буде?
П.С.Поясніть Вашими словами - що цей дядько каже?
зайдіть з ніка Алі-джин.

https://news.finance.ua/ru/news/-/44118 ... mu-krizisu
tea
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 17:51

tea хай не тратиться на дзвоника)) Баба казала Манжелію,Глобино,Лубни замело по Веселу Долину
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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