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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 27 гру, 2018 17:25
Re: Валютный рынок в контексте
Звернув увагу, що сьогодні на МБ відросли на 22коп. в порівнянні з учора. Такі денні коливання є під наглядом Регулятора і вихід за межі коливань в 10.15коп., наштовхують на мислення, що поспішають вгору, звісно з дозволу. Якщо завтра теж буде така ситуація, то готівочка на 28 може опинитися до вечора.
Додано: Чет 27 гру, 2018 17:26
Так вчора ж хотіли запозичити 18 млрд.Запозичили всього 750 млн.
Тому вирішили провести позаплановий аукціон сьогодні - залучили ще 7 млрд.
Я щось рами не зберу - чому не можна запозичити ще 9 млрд?
Востаннє редагувалось tea в Чет 27 гру, 2018 17:30, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 27 гру, 2018 17:29
Завтра - крайній день роботи міжбанку і банків.
29,30 і 31 валюта буде тільки у валютчиків.
Згоден з Вами,що до завтра до вечора готівка може дійти до 28.ХХ в деяких містах.
Додано: Чет 27 гру, 2018 17:31
Re: Валютный рынок в контексте
крайний ток межбанка,банкам еще закрывать год 29-го.Вечер удлиняется за счет режима продолженного дня работы банков 28-го.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Чет 27 гру, 2018 17:35
General Electric лидер падения и вылетела из списка голубых фишек, даже собаки Доу оказались в отрицательной зоне, но там совокупный доход неплохой...
Додано: Чет 27 гру, 2018 17:38
Re: Валютный рынок в контексте
"Космонавт" на вечір 27.72/28.85
Додано: Чет 27 гру, 2018 17:40
Додано: Чет 27 гру, 2018 17:41
Посмотри график DJ , сипи, золота за проходящий месяц.Ты когда в гамерике был, тебе говорили. что многим зп платят акциями, кот сейчас падают в цене.Сомневаюсь в радости от этого.Ты может ещё и не знаешь почему ставку фрс повышает, тогда объясню.Чтобы задавить должников и отжать у них всё подряд.Понятно, что отжимать будет уже не фрс, а дальше по цепочке.так вот это самое повышение тоже признак.В противоположном случае происходит обратное явление - накачка ликвидностью.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Чет 27 гру, 2018 17:51
tea хай не тратиться на дзвоника)) Баба казала Манжелію,Глобино,Лубни замело по Веселу Долину
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Чет 27 гру, 2018 18:22
Минфин может получить новогоднюю морковку , план Кабмина выполнен по сверхплановым привлечениям на 18,45 млрд, грн.
Вчерв 750 млн.грн привлекли.
Сегодня поступили средства от внешнего займа под гарантию всемирного банка на сумму 350 млн.евро.
И напоследок сегодня привлекли на внеплановом аукцине 7,5 млрд, грн.
Правда сроки в 62 дня и 20 дней говорят о том что пришлось в авральном темпе латать дырки что бы исполнить расходную часть бюджета.
Вообщем все через Ж
Сегодня привлекли гривны на 62 дня по ставке 18% 2,8 млрд и на 20 дней 170 млн долларов по ставке 6,25%
Живите своим умом!
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