Libo написав:

edvardd написав: весной этого года я писал, что мировой кризис ожидаю в период с 15 мая по 15 ноября, меня все опять затюкали, Трамп своей налоговой реформой этот кризис отложил, когда компании репатриировали в США больше триллиона долларов, и частично спустили эти деньги в обратный выкуп акций, но природу не обманешь, на момент уже все поголовно кричат о кризисе, вот только не сойдутся во мнении - он уже идёт или скоро...

https://news.finance.ua/ru/news/-/44118 ... mu-krizisu весной этого года я писал, что мировой кризис ожидаю в период с 15 мая по 15 ноября, меня все опять затюкали, Трамп своей налоговой реформой этот кризис отложил, когда компании репатриировали в США больше триллиона долларов, и частично спустили эти деньги в обратный выкуп акций, но природу не обманешь, на момент уже все поголовно кричат о кризисе, вот только не сойдутся во мнении - он уже идёт или скоро...

Я на соседней ветке написал, что этот чувак в американском финансовом рынке и в американской экономике полный ноль. Либо пишет этот бред на заказ.Докладываю популярно.О том, что рыба уже на крючке, мы узнаем по поплавку. Сам этот момент мы не видим и не чувствуем.О том, что пришел кризис мы узнаем по банкам - одни валятся, другие просто перестают давать деньги. Кредиты и финансовая система просто схлопываются. Всё. Вот это кризис. Почалося. Дальше пошло-поехало с остальным.На сегодняшний день финансовая система чувствует себя настолько прекрасно, что фед даже поднимает ей стоимость денег и скидывает ей дополнительное топливо - свой баланс.В плане кризиса просто следим за банками. По индексам, ценам, ставкам и по пр. - это шаманство и введение людей в заблуждение.Вас просто пугают.А то человечество уже расслабило булки и стало беспечным.