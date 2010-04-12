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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7291729272937294

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 964
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
135
5. более 75%
64%
614
Всього голосів : 964
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 18:32

Середньорічна-зважена


Вітаюсь совсіма - Здоровеньки були!

Дата_____Об`єм _СерДоб___Дельта__СерРічна_Дельта
_________МБ_____ова______на вчора__________на вчора
17.12.2018 410,120948 27,8861 0,0490 27,260045 0,0025
18.12.2018 441,015800 27,8479 -0,0381 27,262593 0,0025
19.12.2018 588,792352 27,7170 -0,1309 27,265207 0,0026
20.12.2018 710,479150 27,5769 -0,1401 27,267356 0,0021
21.12.2018 497,633822 27,4339 -0,1429 27,268156 0,0008

Середньотижнева зміна курсу НБУ: -0,080638(0,002575). Йшла ДОДОЛУ на тижні в середньому по 8,0638 копійки за добу. Це більше ніж у 31 разів швидше, ніж підвищувалось того тижня. :shock:

Середньотижнева зміна СерРічної вартості доляра на МБ: 0,002131(0,002880). СерРічна йшла догори на тижні в середньому по 0,2131 копійки за добу. Це на 7,49 сотих копійки меньше ніж росло того тижня.

Повні оберти МБ за тиждень - 2648,0421(2602,1586). Більші на 45,8835 млн. Тиждень повний. Середні середньодобові оберти за тиждень: 529,61(520,43) млн. долярів. Теж підросли і були більше ніж середньоарифметичні оберти за рік на добу - 429,66 (427,55). Останнє значення таке, при якому при щоденних обертах середньоарифметична співпадала б із зваженною.

СерРічна на кінець тижня - 27,2681564. Курс НБУ доторкнувся до середньорічної вчора, та відскочив сьогодні як чорт від ладана. Доляр, так і лишилось, має ценз продавати. :!:

Попередні розрахунки Середньорічної-Середньоарифметичної

Вставити очі у график.

Вставити очі у пройдешній рік.

Подивитись 2016 рік.

Подивитись 2015 рік.

ВО


Хай щастить.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 18:53

  edvardd написав:
  Libo написав:
  edvardd написав:весной этого года я писал, что мировой кризис ожидаю в период с 15 мая по 15 ноября, меня все опять затюкали, Трамп своей налоговой реформой этот кризис отложил, когда компании репатриировали в США больше триллиона долларов, и частично спустили эти деньги в обратный выкуп акций, но природу не обманешь, на момент уже все поголовно кричат о кризисе, вот только не сойдутся во мнении - он уже идёт или скоро...
https://news.finance.ua/ru/news/-/44118 ... mu-krizisu


Я на соседней ветке написал, что этот чувак в американском финансовом рынке и в американской экономике полный ноль. Либо пишет этот бред на заказ.
Докладываю популярно.
О том, что рыба уже на крючке, мы узнаем по поплавку. Сам этот момент мы не видим и не чувствуем.
О том, что пришел кризис мы узнаем по банкам - одни валятся, другие просто перестают давать деньги. Кредиты и финансовая система просто схлопываются. Всё. Вот это кризис. Почалося. Дальше пошло-поехало с остальным.
На сегодняшний день финансовая система чувствует себя настолько прекрасно, что фед даже поднимает ей стоимость денег и скидывает ей дополнительное топливо - свой баланс.
В плане кризиса просто следим за банками. По индексам, ценам, ставкам и по пр. - это шаманство и введение людей в заблуждение. 8)
Вас просто пугают.
А то человечество уже расслабило булки и стало беспечным.
8) 8) 8)

Да пофиг, кто пишет, важно что их много, на блумберг мне лень ссылку искать...

все правильно лібо пише, тільки наоборот, гроші пилосяться обратно після розбрасування із вєртольота
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 19:12

Re: Валютный рынок в контексте

Запоріжжя веде ЧР 27.75/27.90
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Чет 27 гру, 2018 19:20, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 19:13

С трудом удалось сегодня откупить валюты по курсу 27.56 ;на два фонда за гривны полученные от втб
Можно и расслабится теперь
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 19:13

  Ukrainian написав:С трудом удалось сегодня откупить валюты по курсу 27.56 ;на два фонда за гривны полученные от втб
Можно и расслабится теперь

Повезло.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 19:19

  tea написав:
  zzzzzz написав:
  tea написав:Я щось пропустив?


Есть лимиты на суммы привлечения,они прописаны в законе - гранична сумма держборгу

Так вчора ж хотіли запозичити 18 млрд.Запозичили всього 750 млн.
Тому вирішили провести позаплановий аукціон сьогодні - залучили ще 7 млрд.
Я щось рами не зберу - чому не можна запозичити ще 9 млрд?


Читай выше, сегодня привлекли внешний займ на 350 млн евро.
Живите своим умом!
zzzzzz
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