edvardd написав:весной этого года я писал, что мировой кризис ожидаю в период с 15 мая по 15 ноября, меня все опять затюкали, Трамп своей налоговой реформой этот кризис отложил, когда компании репатриировали в США больше триллиона долларов, и частично спустили эти деньги в обратный выкуп акций, но природу не обманешь, на момент уже все поголовно кричат о кризисе, вот только не сойдутся во мнении - он уже идёт или скоро... https://news.finance.ua/ru/news/-/44118 ... mu-krizisu
Я на соседней ветке написал, что этот чувак в американском финансовом рынке и в американской экономике полный ноль. Либо пишет этот бред на заказ. Докладываю популярно. О том, что рыба уже на крючке, мы узнаем по поплавку. Сам этот момент мы не видим и не чувствуем. О том, что пришел кризис мы узнаем по банкам - одни валятся, другие просто перестают давать деньги. Кредиты и финансовая система просто схлопываются. Всё. Вот это кризис. Почалося. Дальше пошло-поехало с остальным. На сегодняшний день финансовая система чувствует себя настолько прекрасно, что фед даже поднимает ей стоимость денег и скидывает ей дополнительное топливо - свой баланс. В плане кризиса просто следим за банками. По индексам, ценам, ставкам и по пр. - это шаманство и введение людей в заблуждение. Вас просто пугают. А то человечество уже расслабило булки и стало беспечным.
Да пофиг, кто пишет, важно что их много, на блумберг мне лень ссылку искать...
все правильно лібо пише, тільки наоборот, гроші пилосяться обратно після розбрасування із вєртольота
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.