Додано: Чет 27 гру, 2018 19:53

На свежую порцию гривны пособирал сегодня днем в рознице по 27.50



На опте таких курсов уже не было.



Против роста ничего против не имею, начну сбрасывать на уровне 28.3 (если будет такой) и ждать лета.

Я верю в честность Президента

И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......