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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 72927293729472957296>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 964
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
135
5. более 75%
64%
614
Всього голосів : 964
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 18:53

  edvardd написав:
  Libo написав:
  edvardd написав:весной этого года я писал, что мировой кризис ожидаю в период с 15 мая по 15 ноября, меня все опять затюкали, Трамп своей налоговой реформой этот кризис отложил, когда компании репатриировали в США больше триллиона долларов, и частично спустили эти деньги в обратный выкуп акций, но природу не обманешь, на момент уже все поголовно кричат о кризисе, вот только не сойдутся во мнении - он уже идёт или скоро...
https://news.finance.ua/ru/news/-/44118 ... mu-krizisu


Я на соседней ветке написал, что этот чувак в американском финансовом рынке и в американской экономике полный ноль. Либо пишет этот бред на заказ.
Докладываю популярно.
О том, что рыба уже на крючке, мы узнаем по поплавку. Сам этот момент мы не видим и не чувствуем.
О том, что пришел кризис мы узнаем по банкам - одни валятся, другие просто перестают давать деньги. Кредиты и финансовая система просто схлопываются. Всё. Вот это кризис. Почалося. Дальше пошло-поехало с остальным.
На сегодняшний день финансовая система чувствует себя настолько прекрасно, что фед даже поднимает ей стоимость денег и скидывает ей дополнительное топливо - свой баланс.
В плане кризиса просто следим за банками. По индексам, ценам, ставкам и по пр. - это шаманство и введение людей в заблуждение. 8)
Вас просто пугают.
А то человечество уже расслабило булки и стало беспечным.
8) 8) 8)

Да пофиг, кто пишет, важно что их много, на блумберг мне лень ссылку искать...

все правильно лібо пише, тільки наоборот, гроші пилосяться обратно після розбрасування із вєртольота
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 19:12

Re: Валютный рынок в контексте

Запоріжжя веде ЧР 27.75/27.90
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Чет 27 гру, 2018 19:20, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 19:13

С трудом удалось сегодня откупить валюты по курсу 27.56 ;на два фонда за гривны полученные от втб
Можно и расслабится теперь
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 19:13

  Ukrainian написав:С трудом удалось сегодня откупить валюты по курсу 27.56 ;на два фонда за гривны полученные от втб
Можно и расслабится теперь

Повезло.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 19:19

  tea написав:
  zzzzzz написав:
  tea написав:Я щось пропустив?


Есть лимиты на суммы привлечения,они прописаны в законе - гранична сумма держборгу

Так вчора ж хотіли запозичити 18 млрд.Запозичили всього 750 млн.
Тому вирішили провести позаплановий аукціон сьогодні - залучили ще 7 млрд.
Я щось рами не зберу - чому не можна запозичити ще 9 млрд?


Читай выше, сегодня привлекли внешний займ на 350 млн евро.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 19:42

  tea написав:
  zzzzzz написав:
  tea написав:Я щось пропустив?


Есть лимиты на суммы привлечения,они прописаны в законе - гранична сумма держборгу

Так вчора ж хотіли запозичити 18 млрд.Запозичили всього 750 млн.
Тому вирішили провести позаплановий аукціон сьогодні - залучили ще 7 млрд.
Я щось рами не зберу - чому не можна запозичити ще 9 млрд?


Читай выше, сегодня привлекли внешний займ на 350 млн евро.[/quote]


нигде про % не пишут...
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 19:49

  edvardd написав:нигде про % не пишут...

Напишут завтра / послезавтра
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 19:53

Re: Валютный рынок в контексте

На свежую порцию гривны пособирал сегодня днем в рознице по 27.50

На опте таких курсов уже не было.

Против роста ничего против не имею, начну сбрасывать на уровне 28.3 (если будет такой) и ждать лета.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 20:31

Re: Валютный рынок в контексте

Тоже избавился утром от резанной бумаги по курсу 27.60
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 20:39

Re: Валютный рынок в контексте

Я не знаю что делать .
Лишиться оборотных средств и перейти в доллар или оставить и гривну на счетах, и на руках в наличии ?

Вот ЗЕБРА пишет , что ушел в доллар .
А если еще ниже пойдет ?


Мда , ???

Совершенно забыл добавить
https://focus.ua/economics/416189-bez-s ... asiya.html
холява
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