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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7293729472957296>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 964
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
135
5. более 75%
64%
614
Всього голосів : 964
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 20:47

Re: Валютный рынок в контексте

  холява написав:Я не знаю что делать .
Лишиться оборотных средств и перейти в доллар или оставить и гривну на счетах, и на руках в наличии ?

1.Як може реально та офіційно працююче підприємство залишитись без оборотних коштів? :shock:
2.Як з підприємства можна от так просто без втрат зняти всі кошти готівкою? :shock:
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 20:48

Re: Валютный рынок в контексте

Вчера купил немалые суммы в Юнексе по 27.43 и Пивне 27.50, сегодня в Тасе по 27.55 все на депо, если большие суммы без депо никак...
тарасов
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 20:53

  тарасов написав:Вчера купил немалые суммы в Юнексе по 27.43 и Пивне 27.50, сегодня в Тасе по 27.55 все на депо, если большие суммы без депо никак...

А депо на какие сроки ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 20:54

  Василь-Рівне написав:
  холява написав:Я не знаю что делать .
Лишиться оборотных средств и перейти в доллар или оставить и гривну на счетах, и на руках в наличии ?

1.Як може реально та офіційно працююче підприємство залишитись без оборотних коштів? :shock:
2.Як з підприємства можна от так просто без втрат зняти всі кошти готівкою? :shock:

Ну .например, купить товар по безналу и потом продать за наличные ,и дельту положить в кубышку....или в доллар перевести .
Показать 1 процент прибыли и положить на счет , при этом заплатить все налоги ...
холява
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 20:55

zzzzzz

в Пивне и Тасе на месяц, в Юнексе на 3-меньше не дали...
тарасов
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 20:58

  тарасов написав:zzzzzz

в Пивне и Тасе на месяц, в Юнексе на 3-меньше не дали...

тобто долар віртуальний, на винос не давали по таким курсам
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 20:59

flyman
да
тарасов
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 21:01

  тарасов написав:zzzzzz

в Пивне и Тасе на месяц, в Юнексе на 3-меньше не дали...

То есть через 3 месяца как раз под выборы. Ну не знаю, под выборы могут курс еще более сладким сделать.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 21:02

  тарасов написав:zzzzzz

в Пивне и Тасе на месяц, в Юнексе на 3-меньше не дали...
Ви можете втратити в гривні на курсі, тобто через місяць буде 27 за доляр, а через три - 26.50.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 21:03

zzzzzz

я в этом сезоне еще слиться хочу успеть па 29, а потом на депо до июня....
:mrgreen:
тарасов
 
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