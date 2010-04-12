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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 27 гру, 2018 20:47
холява написав:
Я не знаю что делать .
Лишиться оборотных средств и перейти в доллар или оставить и гривну на счетах, и на руках в наличии ?
1.Як може реально та офіційно працююче підприємство залишитись без оборотних коштів?
2.Як з підприємства можна от так просто без втрат зняти всі кошти готівкою?
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
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Василь-Рівне
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Додано: Чет 27 гру, 2018 20:48
Вчера купил немалые суммы в Юнексе по 27.43 и Пивне 27.50, сегодня в Тасе по 27.55 все на депо, если большие суммы без депо никак...
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тарасов
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Додано: Чет 27 гру, 2018 20:53
тарасов написав:
Вчера купил немалые суммы в Юнексе по 27.43 и Пивне 27.50, сегодня в Тасе по 27.55 все на депо, если большие суммы без депо никак...
А депо на какие сроки ?
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Чет 27 гру, 2018 20:54
Василь-Рівне написав: холява написав:
Я не знаю что делать .
Лишиться оборотных средств и перейти в доллар или оставить и гривну на счетах, и на руках в наличии ?
1.Як може реально та офіційно працююче підприємство залишитись без оборотних коштів?
2.Як з підприємства можна от так просто без втрат зняти всі кошти готівкою?
Ну .например, купить товар по безналу и потом продать за наличные ,и дельту положить в кубышку....или в доллар перевести .
Показать 1 процент прибыли и положить на счет , при этом заплатить все налоги ...
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холява
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Додано: Чет 27 гру, 2018 20:55
zzzzzz
в Пивне и Тасе на месяц, в Юнексе на 3-меньше не дали...
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тарасов
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Додано: Чет 27 гру, 2018 20:58
тарасов написав:zzzzzz
в Пивне и Тасе на месяц, в Юнексе на 3-меньше не дали...
тобто долар віртуальний, на винос не давали по таким курсам
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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flyman
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Додано: Чет 27 гру, 2018 20:59
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тарасов
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Додано: Чет 27 гру, 2018 21:01
тарасов написав:zzzzzz
в Пивне и Тасе на месяц, в Юнексе на 3-меньше не дали...
То есть через 3 месяца как раз под выборы. Ну не знаю, под выборы могут курс еще более сладким сделать.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Чет 27 гру, 2018 21:02
тарасов написав:zzzzzz
в Пивне и Тасе на месяц, в Юнексе на 3-меньше не дали...
Ви можете втратити в гривні на курсі, тобто через місяць буде 27 за доляр, а через три - 26.50.
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Перес де Куэльяр
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Додано: Чет 27 гру, 2018 21:03
zzzzzz
я в этом сезоне еще слиться хочу успеть па 29, а потом на депо до июня....
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тарасов
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