Вечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.



Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, повысившийся в среду относительно доллара на 16,61 коп., на торгах четверга упал на 18,72 коп., оказавшись на уровне 27,4550 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 27-го, справочный промежуточный курс доллара, прибавив 17,97 коп., составил 27,4558 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА началась 27 декабря с уровней предыдущего закрытия 27,25/27,28 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 09.57, выйдя в реальную сферу, СКВ на МЕЖБАНКЕ поднялась в цене к 27,33/27,36 UAH/USD на покупках доллара импортерами.



Спустя 33 минуты, сохранив восходящий тренд, «американец» на межбанке вырос до 27,42/27,44, а к 11.07 доллар уже оказался на цифре 27,47/27,49 UAH/USD. На этот уровень СКВ привело сформировавшееся стараниями «придерживавших» валюту экспортеров доминирование спроса. У экспортеров, из-за выросшей гривневой ликвидности, на что указывал подъем гривневого «навеса» на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 57 956,6 млн. грн. к отметке 61 297,1 млн. грн., не было никакого резона торопиться с продажами СКВ ради нацвалюты на текущие расходы.

Меж тем, с 11.10 Киева курс доллара на межбанке прекратил рост, оставаясь на отметке 27,47/27,49 UAH/USD. Осознав, что более высокого курса не будет, экспортеры начали свои «обязательные» продажи 50% выручки, на которые находились покупатели. Последних было много, и это заставило регулятор тоже продать немного доллара с платформы Matching. Это «заморозило» курс «американца» на отметке 27,47/27,49 UAH/USD до 12.10, когда активные офера СКВ понизили цену доллара до 27,44/27,46 UAH/USD. На обеденный перерыв рынок ушел около 13.10 в сопровождении курса 27,45/27,46 UAH/USD.



Вскоре регулятор оставил рынок, а экспортеры распродали «обязательные» 50% внешнеторговой выручки. Дефицит предложения СКВ вызвало «порционное» ее подорожание, стартовавшее около 13.15 и поднявшее цену доллара до 27,47/27,50 UAH/USD по состоянию на 15.25 Киева.



Эти цены «американца» оставались действующими на опустевшем МЕЖБАНКЕ до самого финиша сессии.



В районе отметки 27,47/27,50 UAH/USD завершилась сессия ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА 27 декабря.



Большинство сделок на МЕЖБАНКЕ в четверг, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,4550 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ повысился на 2,18% с 28,0672 UAH/USD до 27,4550 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 27 декабря гривня overnight котировалась банками по 16,00/17,50 годовых (с 12.09 Киева – 16,00/17,50 годовых), доллар - по 2,5/3,5%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 27 декабря, сменив «медвежий» тренд на «бычий», вырос в цене по следующим причинам.



Во-первых, к четвергу затянувшаяся с 18 декабря коррекция уронила средневзвешенный курс доллара на 2,22% с уровня 27,8861 к 27,2678 UAH/USD. Цена «американца» обрела необходимую для покупок привлекательность



Во-вторых, выросшая гривневая ликвидность обеспечила импортеров и спекулянтов средствами для приобретения СКВ.



В-третьих, появившаяся на счетах экспортеров гривня избавила их от необходимых продаж СКВ ради гривни на текущие расходы.



В-четвертых, стараясь подороже продать обязательную часть внешнеторговой выручки, экспортеры «придерживали» ее, дожидаясь максимальных уровней цен.



В-пятых, пик налоговых платежей прошел, спрос на гривню упал, смещая интерес игроков в сторону доллара.



Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 27 декабря понизились, имея для этого следующие причины.



Во-первых, рынок доллара обрел «бычий» тренд, что, как известно, не благоприятствует ликвидности.



Во-вторых, объем притока экспортной выручки из-за рубежа понизился.



В-третьих, получив на руки гривневую ликвидность, экспортеры снизили «необязательные» продажи валюты ради гривни на текущие расходы.



Наличный рынок в течение четверга в целом двигался в кильватере восходящей курсовой динамики безналичной пары доллар-гривня. При этом скорость движения и сопровождавшие этот процесс настроения в системных центрах валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и Крыжополь) отличались, в зависимости от наличия доступного по цене «американца», а также обеспеченности региона гривневой ликвидностью.



Очень «мягкое» подорожание «американца» на наличном рынке столицы, по всей видимости, связано с его доступностью в Киеве на фоне спорадически возникавших обострениях гривнедефицита. На последние жаловались столичные представители «неформального» наличного рынка.



В Харькове, Днепре, Одессе и в Крыжополе наличный «американец», достаточно медленно растущий в цене до полудня, после обеда увеличил «бычью» динамику, обеспечив изрядный «привес» именно в послеобеденную часть сессии. При этом, как сообщили валютчики Харькова и Днепра, к исходу торгов на местных рынках сформировалось преобладание спроса.



Как водится, «белой вороной» снова оказался рынок Запорожья, где местные дилеры настолько увлеклись повышением цен, что к вечеру четверга у них наблюдалось преобладание клиентского «приноса». Думается, впрочем, дело не в высоких ценах позиции «спрос» наличного доллара «по-запорожски», а в банальной нехватке гривни, которую клиенты хотели получить в обмен на доллар, цена которого очень кстати выросла.



Таким образом, при поддержке «зеленых быков» валютного межбанка наличный рынок «не чурался» региональных «нюансов», разнообразя этот сектор финансового бизнеса в масштабах страны.

В целом итоговая ликвидность наличного рынка в четверг осталась на уровне предыдущей сессии. Исключение составили рынки столицы и Запорожья, представители которых признали некоторый регресс на этом участке.



В течение четверга позиция «спрос» наличного «неформального» доллара выросла на 3,0-18,0 коп. (лидировал в росте рынок Днепра), позиция «предложение» поднялась на 1,0-17,0 коп. (лидерство в росте сохранил за собой Днепр).

Символическое подорожание доллара по обеим позициям наблюдалось в течение 27 декабря на рынке столицы. Наиболее вероятные причины (насыщенность местного рынка валютой при нехватке гривни) мы указали выше.



По сравнению с закрытием среды биды наличного «неформального» «американца» выросли на 14,0-20,0 коп., офера стали выше на 16,0-22,0 коп. (лидировало в росте Запорожье).



В контексте возможного использования курсовой динамики и настроений, наблюдавшиеся в четверг на наличном рынке в качестве прогноза для ближайшей сессии валютного межбанка, рискнем предположить сомнительную объективность этого мероприятия. Прежде всего, по «календарной» причине (28-го – последняя сессия межбанка в 2018 году).

Во-вторых, бизнес, получив «на руки» изрядные объемы компенсации НДС, откажется от излишних продаж СКВ ради нацвалюты.



Это исказит объективную картину межбанка 28-го, причем свою лепту в этом может внести регулятор, вмешавшись в ход торгов с долларовой интервенцией.

Последнее, полагаю, приоткрывает наше видением пятничного сюжета на рынке «зеленого» безнала, где дефицит последнего высоковероятно будет покрываться «добрым» Нацбанком. Не исключающим, однако, сохранения «бычьего» тренда безналичного «американца», вопреки недавно родившемуся в недрах валютного рынка наблюдению («Бык свинье не товарищ»), попытавшемуся соединить восточный календарь и чисто рыночную «фауну».



Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 27 декабря в общих чертах отражает картину четверга на украинском рынке наличных.



На рынке Днепра мы и сосредоточимся. Итак, по порядку.



Торги 27 декабря в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 27,73/27,82 UAH/USD, евро – 31,30/31,60 UAH/EUR, рубль – 0,393/0,402 UAH/RUB.



Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги четверга в условиях относительного равновесия покупок и продаж валюты, сопровождаясь низкой ликвидностью.



До полудня постепенно нарастали клиентские покупки СКВ, вызванные восходящим трендом на рынке «зеленого» безнала.



Около 12.11 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня повысились на фоне текущей сбалансированной торговли: 27,63/27,75 UAH/USD, евро – 31,25/31,60 UAH/EUR, рубль - 0,393/0,402 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность немного оживилась.



После обеда на местном рынке клиентский «принос» начал «вытесняться» бидами, стимулируя дальнейшее повышение действующих цен.



Роста цен СКВ требовали также мероприятия по обеспечению равновесия покупок и продаж.



Последнее не удалось сохранить до самого закрытия сессии, однако этот итоговый «перекос» местного рынка не повредил обороты, оставшиеся на приличном уровне. Заслужив от дилеров мелкого опта и розницы «неформального» рынка наличных Днепра «четверку с плюсом», ликвидность повторила показатели предыдущей сессии.



В течение 27 декабря биды наличного «неформального» розничного доллара в Днепре повысились на 18,0 коп., офера прибавили 17,0 коп.



По сравнению с закрытием среды биды и офера наличного розничного и мелкооптового «неформального» доллара в Днепре прибавили по 20,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровского «неформального» рынка наличных уместны и для оптового сегмента, долларовые торги четверга в котором завершились уровнями 27,73/27,82 UAH/USD.



Как и валютчики розницы, дилеры опта начали сессию 27-го в условиях равновесия покупок и продаж валюты, которое из-за «бычьего» тренда на рынке «зеленого» безнала нуждалось в ценовой поддержке. «Неформалы» днепровского опта поднимали действующие цены в дополуденную часть торгов, отвечая на активный клиентский спрос.



В результате этих мероприятий дилеров опта котировки работавшихся в городе валют по состоянию на 12.10 Киева выросли к 27,63/27,75 UAH/USD, евро – 31,25/31,60 UAH/EUR, рубль - 0,393/0,402 UAH/RUB. На моменте торговая активность немного выросла. Последнее обеспечилось сохранением баланса спроса и предложения.



После обеда повышение действующих цен было пролонгировано, однако даже выросшая динамика процесса не смогла спасти оптовый сегмент от итогового «перекоса» в направлении клиентских бидов.

Тем не менее, это не повредило итоговую ликвидность = обороты, заслужив от оптовиков неформального рынка Днепра «твердую четверку», повторили «хорошие» показатели предыдущей сессии.



На протяжении 27 декабря биды наличного «неформального» оптового доллара в Днепре повысились на 18,0 коп., офера стали выше на 17,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием среды позиция «спрос» наличного оптового «неформального» доллара в Днепре выросла на 20,0 коп., офера прибавили столько же.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 27 декабря уровнями 31,30/31,60 UAH/EUR, констатировав в течение четверга пятикопеечный рост бидов на фоне десятикопеечного «привеса» оферов.



По сравнению с закрытием среды биды оптового наличного евро в Днепре выросли на 5,0 коп., офера подскочили на 15,0 коп.



Как и прежде, дилеры-«неформалы» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов в течение 27-го большую часть внимания уделяли более ликвидной и популярной в Украине паре доллар-гривня, ревизуя ее цену в соответствии с наблюдавшимся в четверг «бычьим» настроением клиентов, формируемого динамикой гривневой ликвидности и восходящим трендом на рынке «зеленого» безнала.



Дилеров больше заботило состояние дел в паре доллар-гривня, чем в наличном евро. Последний, со слов валютчиков Днепра, 27-го почти не интересовал клиентов.

Собственно это заметно по внутридневной курсовой динамике наличного евро, биды и офера которого 27-но заметно отставали в росте от налично пары доллар-гривня, демонстрируя нежелание валютчиков Днепра набирать себе в запас этой евровалюты, перспективы которой на мировом форексе остаются туманными.



Так что вышеприведенная сводка в значительной степени является индикативной. Не освобождая нас от более-менее подробного анализа этого сектора валютного рынка.



Поэтому нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в четверг (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с $1,1382 к $1,1402 прибавив в течение этого промежутка времени скромные 20 пунктов.



Полагаю, наши дилеры, повысив на 5,0 коп. в течение четверга более значимые биды и подняв на 10,0 коп. офера наличной пары евро-гривня, учли этот «привес» пары евро-доллар в миру чисто «из вежливости». Особенно если учесть внутридневное подорожание наличного доллара.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 27 декабря на азиатской сессии форекса с уровня $1,1353, пара евро-доллар тотчас инициировала ралли, которое затянулось до 20.30 Киева, «вознеся» главную пару рынка forex на отметку $1,1446. Рост проходил в полном соответствии с «технологией» пресловутой «курсовой пилы», изобилуя многочисленными провалами и отскоками.



Индекс доллара USDX (курс доллара относительно шести системных валют) при этом упал с 97,08 к отметке 96,56 пунктов. Эта «параллельная» сводка пригодится в дальнейшем.



А теперь нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно и убедительно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



После значительного роста котировок на фондовых рынках в среду 27-го наблюдалась коррекция. Фьючерс на индекс Dow Jones после достижения отметки 23000 пункта установился вблизи уровня 22500 пункта.



Как следствие, курс пары доллар-иена опустился в четверг с уровня ¥111,29 до ¥110,72.



Согласно данным за декабрь уровень доходов китайской промышленности впервые за последние три года упал, на -1,8% за год (предыдущее значение было +3.6% за год). Снижение доходов свидетельствует о снижении уровня продаж и промышленных цен, а также об увеличении уровня затрат. Экономисты ожидают дальнейшего снижения уровня доходов в китайской промышленности в следующем году.



Вышедшие данные оказали давление на курс пары австралийский доллар-доллар США, который упал с отметки $0,7076 до $0,7033.



Представитель министерства торговли Китая заявил, что на январь был разработан конкретный план встреч с американской стороной для обсуждения насущных вопросов взаимной торговой политики.



Бывший главный экономист ЕЦБ Иссинг заявил в четверг, что нынешняя кредитно-денежная политика ЕЦБ является чересчур мягкой. Иссинг отметил, что текущая политика ЕЦБ является более мягкой, чем политика во времена финансового кризиса 1998 года.



Активность на рынке форекс 27-го остается невысокой.



Курс пары евро-доллар около 14.25 Киева установился вблизи уровня $1,1390. Пара фунт-доллар находится около отметки $1,2640.



На европейской сессии рынка forex долларовый индекс USDX опускается в четверг при низкой активности торгов после повышения по итогам предыдущей сессии.

US Treasuries дорожают на фоне ослабления импульса к росту на рынке акций в связи с сохраняющимися опасениями замедления глобального экономического подъема.



Курс евро по состоянию на 15.15 Киева торгуется на уровне $1,1378 по сравнению с $1,1353 на закрытие предыдущей сессии.



Курс доллара относительно иены опустился до ¥110,83 против ¥111,37 накануне.



Фунт стерлингов подорожал в ходе сессии до $1,2641 с $1,2633 по итогам предыдущих торгов.



Индекс USDX, оценивающий динамику доллара относительно шести основных мировых валют, теряет в четверг 0,2%.



Накануне его значение подскочило на 0,5% благодаря возросшей уверенности инвесторов в том, что Джером Пауэлл сохранит за собой пост главы Федрезерва США.



В среду советник президента США по экономическим вопросам Кевин Хассет, отвечая на вопрос журналистов, сохранит ли Дж.Пауэлл свой пост, сказал: «Да, конечно, 100%».



Днем ранее американский президент Дональд Трамп заявил о доверии к Дж.Пауэллу, действия которого незадолго до этого подвергал жесткой критике.



Доходность десятилетних US Treasuries на торгах в четверг снизилась на 4 базисных пункта - до 2,767% годовых.



«Бычья» эйфория, охватившая Уолл-стрит накануне, вознеся фондовые индексы США и укрепив доллар, в четверг сошла на нет, вернув Америку к проблеме шатдауна, которая, рискнем предположить, стала одной из причин наблюдавшегося в последние сутки неважного состояния «здоровья» американской валюты.



Сенаторы США не видят скорых перспектив прекращения шатдауна - вынужденного перерыва в работе правительства США из-за недофинансирования. Тысячи федеральных чиновников не получат свои оклады вовремя из-за того, что в Конгрессе нет голосов за бюджетный проект Трампа. Как пишет The Washington Post, такая ситуация может продлиться как минимум до пятницы - 28 декабря.

Раскол в сенате вызвали требования Дональда Трампа включить в бюджет финансирование стены на границе с Мексикой. 27 декабря 2018 года, идет по счету седьмой день шатдауна и пока голосов за бюджетный проект Трампа в Конгрессе нет.

Уже седьмой день не работает Госдепартамент, Минюст, Министерства сельского хозяйства и транспорта, национальные парки, а Служба внутренних доходов США планирует закрыть линии помощи налогоплательщикам.

Американские СМИ выяснили, что недофинансированными останутся 25% правительственных структур (75% обеспечены средствами), и финансовые проблемы скажутся на 800 тыс. госслужащих. Сильнее всего пострадают работники NASA и Службы национальных парков - 380 тыс. человек будет отправлено в вынужденные отпуска за свой счет, а оставшиеся 420 тыс. служащих будут работать, но получат свои оклады с опозданием.



Работа американского правительства остановилась, когда Белый дом потребовал, чтобы Конгресс утвердил смету в $5 миллиардов на строительство стены вдоль границы США с Мексикой, а демократы отклонили это предложение, назвав его расточительным.

В 2018 году США уже переживали два шатдауна - в январе и феврале. А в целом в истории страны таких случаев было около 20.



Возвращаясь к наблюдавшемуся 26-го ралли на фондовых рынка США, уместно более подробно ознакомиться со случаями вербальных интервенций обитателей Белого дома США.



Несмотря на то, что вербальные интервенции со стороны главы государства могли бы серьезно напугать инвесторов, именно благодаря спичу Трампа, S&P 500 подскочил сразу на 5% после четырех дней масштабных распродаж. С момента последних вербальных проектов Б. Обамы этот фондовый индекс вырос более чем на 250%.



Стабилизация ситуации на рынке акций помогла доллару. Не секрет, что одним из драйверов ралли индекса доллара USDX в 2018 стал приток капитала со стороны нерезидентов. Если они решат, что речь идет об обычной коррекции, то вновь повернутся лицом к тому месту, с которого в панике бежали. Не факт, что стремительное проседание S&P 500 заставит ФРС сделать паузу в процессе нормализации денежно-кредитной политики.



По мнению Дж.Пауэлла, фондовый рынок является далеко не единственным макроэкономическим индикатором, на который центробанк обращает внимание. FOMC прогнозирует рост ВВП в 2019 на 2,3% (выше, чем среднее значение показателя в +2% в течение текущего расширения) и падение безработицы до 3,5%.

Эти цифры позволяют регулятору повысить ставку по федеральным фондам два-три раза, в то время как деривативы CME не верят и в один акт монетарной рестрикции.



В критике Дональда Трампа, по-прежнему, присутствует немало противоречий. С одной стороны, американская администрация хочет получить 3%-е расширение ВВП, с другой, утверждает, что текущий уровень ставок настолько высок, что может подорвать экономический рост.



При этом все прекрасно понимают, что крепкая экономика основана на сильном внутреннем спросе, который, в свою очередь, способствует ускорению инфляции и ужесточению денежно-кредитной политики.



Таким образом, нежелание пары евро-доллар далеко уходить от уровня $1,14 обусловлено не только низкой торговой активностью в праздничные дни, но и рассуждениями инвесторов по поводу целесообразности избавления от длинных позиций по доллару США.

Как мы указали выше, ситуация усугубляется временным отключением американского правительства, в том числе министерства торговли. Последнее публикует важную статистику по ВВП, инфляции, личным доходам и расходам, которая будет выходить с задержкой. Рост неопределенности не способствует принятию важных инвестиционных решений. В целом интерес к покупкам евро на прорывах сопротивлений на $1,1445 и $1,1485 сохраняется, однако по мере роста единой европейской валюты число желающих ее продать будет увеличиваться.



И помогать в этом будет наблюдение о том, что зкзистенциальный кризис единой европейской валюты евро, которая существует уже около 20 лет, может вернуться из-за недостатков организации функционирования Евросоюза.



Экзистенциальный кризис… неизбежно вернется, потому что в структуре Евросоюза есть фундаментальный недостаток. Каждая страна — член валютного союза имеет свой собственный бюджет и суверенный долг, но не контролирует валюту и монетарную политику.



Основной орган ЕЦБ, который принимает решения, в том числе в области монетарной политики, это совет управляющих, состоящий из шести членов исполнительного совета регулятора и управляющих национальными банками всех стран еврозоны.

Размеры долга на периферии еврозоны, особенно в Италии и Греции, высоки. Евро для таких стран слишком дорог. Однако у них нет возможности девальвировать его, облегчив нагрузки на локальные финансы.

В то же время ядро ЕС во главе с Германией не заинтересовано в финансировании дефицитов бюджетов периферийных стран или в позволении им допускать дефолты.



Поэтому, несмотря на упорное стремление пары евро-доллар пробиться выше отметки $1,1450, перспективы «американца» выглядят более «надежными». Как в «техническом» аспекте (решимость ФРС пролонгировать повышение ставок), так и в результате сравнения макроэкономических показателей еврозоны и США.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги среды уровнями 31,30/31,60 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневное пятикопеечное повышение бидов на фоне десятикопеечного роста оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение четверга ни по спросу, ни по предложению



Торги рублем 27 декабря в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,393/0,402 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием среды биды оптового рубля на наличном рынке Днепра повысились на 10 пунктов, позиция «предложение» не претерпела изменений.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 27 декабря, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Подводя итог вышеизложенному, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформального» рынка наличных Днепра в четверг, заслужив «твердую четверку», повторила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру четверга пытались работать по выросшему на 5,0 коп. с закрытия среды спросу и подскочившему на 15,0 коп. предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 27 декабря по спросу выросли на 10 пунктов, не претерпев изменений по предложению.



На валютный межбанк пришли «зеленые быки», вытеснив оттуда засидевшихся «медведей», стараниями которых безналичный доллар потерял с начала года (по средневзвешенному курсу) 2,85%.



Полагаю, это и стало одной из главных причин нынешнего разворота тренда в безналичной пары доллар-гривня, которую просто выкупали на локальных «низах».



Должен заметить, что выкупать было на что: несмотря на упорное не замечание иными профильными экспертами уже свершившегося факта расширения гривневой ликвидности, о котором дала понять статистика коррсчетов регулятора, утверждавших, что текущий рост безналичного доллара вызван лишь ожиданиями роста гривневого изобилия.

Остатки на коррсчетах в нацвалюте достигли максимума с 18 декабря, а экспортеры, получив «на руки» компенсационную гривню, «вдруг» перестали продавать СКВ ради дефицитной в конце года нацвалюты.



Так что, можно считать расширение гривневого ресурса уже свершившимся фактом, из-за которого средневзвешенный курс безналичного доллара вернулся на 21 декабря.



Бизнес, получив «на руки» изрядные объемы компенсации НДС, откажется от излишних продаж СКВ ради нацвалюты.



Это сохранит нехватку предложения СКВ на фоне выросшей гривневой ликвидности. В торги пятницы может вмешаться регулятор с долларовой интервенцией.



Последнее, полагаю, высоковероятно для пятничного сюжета на рынке «зеленого» безнала, где дефицит последнего высоковероятно будет покрываться «добрым» Нацбанком. Не исключающим, однако, сохранения «бычьего» тренда безналичного «американца».



На валютном межбанке осталась последняя сессия в 2018 году, которая, полагаю, вполне может скопировать сюжет торгов четверга, приподняв курс безналичного «американца», вослед за которым в более сдержанном режиме вырастет и наличная СКВ, порадовав клиентов наличного рынка. Им придется в эти дни расставаться с «зелеными» «заначками» ради гривни на предновогодние расходы.



Повод для высоковероятного сохранения присутствия на межбанке «зеленых быков» останется прежним: относительная дешевизна доллара и гривневое изобилие.



