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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7294729572967297

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 964
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
135
5. более 75%
64%
614
Всього голосів : 964
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 21:57

  Василь-Рівне написав:або повернення девідендів якщо це АТ

лишь уточню, что и ТОВки могут начислять и выплачивать дивиденды.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 22:08

Re: Валютный рынок в контексте

  Yuri_T написав:лишь уточню, что и ТОВки могут начислять и выплачивать дивиденды.

Так, вірно, на деяких системах оподаткування, але тут знову таки будуть втрати, а колега це так озвучив як нібито з однієї кишені просто так вийняв і в другу повну суму поклав, але я знаю, що тут не все так просто :?
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 22:13

  zzzzzz написав:
  change_pm написав:Ха, а ларчик то совсем просто открывался! А то детенезация, рост экспорта и другие досягнення:)
Просто Минфин льет валюту и НБУ, что поменьше печатать, не мешает курсу падать. Вот и все объяснение аномалии. Посмотрим, что будет, когда изобилие изойдет на НЕТ в январе, курс легко до 29-30 дойдет, имхо.


Мне другое интересно, Минфин валюту начнет летом откупать ? Что-бы вообще всех игроков наказать :mrgreen:

Самые крупные выплаты по держборгу во втором квартале 50 млрд.грн и в третьем - 57 млрд.грн
Валюта є, гривня буде потрібна в січні. Для цього треба підняти курс і валюту почнуть зливати, навіть можливо і захід "нерезів", заради гривневих ОВДП і всім буде добре, валюта в резерви, Мінфіну гривня.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 22:16

  zzzzzz написав:
  change_pm написав:Ха, а ларчик то совсем просто открывался! А то детенезация, рост экспорта и другие досягнення:)
Просто Минфин льет валюту и НБУ, что поменьше печатать, не мешает курсу падать. Вот и все объяснение аномалии. Посмотрим, что будет, когда изобилие изойдет на НЕТ в январе, курс легко до 29-30 дойдет, имхо.


Мне другое интересно, Минфин валюту начнет летом откупать ? Что-бы вообще всех игроков наказать :mrgreen:

Самые крупные выплаты по держборгу во втором квартале 50 млрд.грн и в третьем - 57 млрд.грн


Думаю, надеются перезанять. Если никто не займет, то будут откупать. Вот они там на инсайдах поднимают некисло...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 22:24

  change_pm написав:
Традиційно останні тиждень-два року здійснюються великі бюджетні виплати, що позначається на курсі гривні. Як буде цього року?

– Якщо ми зараз впливаємо на курс, то дуже позитивно, бо продаємо валюту: в нас великі зовнішні надходження у грудні – макрофін, кошти під гарантію Світового банку, і ми свідомо утримували кошти у валюті до моменту, коли будемо проводити фінансування.


Ха, а ларчик то совсем просто открывался! А то детенезация, рост экспорта и другие досягнення:)
Просто Минфин льет валюту и НБУ, что поменьше печатать, не мешает курсу падать. Вот и все объяснение аномалии. Посмотрим, что будет, когда изобилие изойдет на НЕТ в январе, курс легко до 29-30 дойдет, имхо.

Гадаю, більший вплив мають нововведення по порядку виплат по казначейству (на ЧР штиль, сплесків немає). Можливо також, в скарбниці вже пусто (судячи з посилення "пресингу" на митницях). Без оперативних даних по казначейству залишається лише робити припущення.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 22:46

Опять та же манипуляция под конец американских торгов. Кто-то еще верит в рынок? Все в ручном режиме, чтоб большие дяди по-максимум успевали сливаться. Похоже, это печатный станок с заднего хода скупает фонду. Сливайте бакс! Его сделали расходным материалом.
Grisha1
 
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