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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 27 гру, 2018 21:57
Василь-Рівне написав:
або повернення девідендів якщо це АТ
лишь уточню, что и ТОВки могут начислять и выплачивать дивиденды.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Чет 27 гру, 2018 22:08
Yuri_T написав:
лишь уточню, что и ТОВки могут начислять и выплачивать дивиденды.
Так, вірно, на деяких системах оподаткування, але тут знову таки будуть втрати, а колега це так озвучив як нібито з однієї кишені просто так вийняв і в другу повну суму поклав, але я знаю, що тут не все так просто
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
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Василь-Рівне
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Додано: Чет 27 гру, 2018 22:13
zzzzzz написав: change_pm написав:
Ха, а ларчик то совсем просто открывался! А то детенезация, рост экспорта и другие досягнення:)
Просто Минфин льет валюту и НБУ, что поменьше печатать, не мешает курсу падать. Вот и все объяснение аномалии. Посмотрим, что будет, когда изобилие изойдет на НЕТ в январе, курс легко до 29-30 дойдет, имхо.
Мне другое интересно, Минфин валюту начнет летом откупать ? Что-бы вообще всех игроков наказать
Самые крупные выплаты по держборгу во втором квартале 50 млрд.грн и в третьем - 57 млрд.грн
Валюта є, гривня буде потрібна в січні. Для цього треба підняти курс і валюту почнуть зливати, навіть можливо і захід "нерезів", заради гривневих ОВДП і всім буде добре, валюта в резерви, Мінфіну гривня.
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Додано: Чет 27 гру, 2018 22:16
zzzzzz написав: change_pm написав:
Ха, а ларчик то совсем просто открывался! А то детенезация, рост экспорта и другие досягнення:)
Просто Минфин льет валюту и НБУ, что поменьше печатать, не мешает курсу падать. Вот и все объяснение аномалии. Посмотрим, что будет, когда изобилие изойдет на НЕТ в январе, курс легко до 29-30 дойдет, имхо.
Мне другое интересно, Минфин валюту начнет летом откупать ? Что-бы вообще всех игроков наказать
Самые крупные выплаты по держборгу во втором квартале 50 млрд.грн и в третьем - 57 млрд.грн
Думаю, надеются перезанять. Если никто не займет, то будут откупать. Вот они там на инсайдах поднимают некисло...
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change_pm
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Додано: Чет 27 гру, 2018 22:24
change_pm написав:
– Традиційно останні тиждень-два року здійснюються великі бюджетні виплати, що позначається на курсі гривні. Як буде цього року?
– Якщо ми зараз впливаємо на курс, то дуже позитивно, бо продаємо валюту: в нас великі зовнішні надходження у грудні – макрофін, кошти під гарантію Світового банку, і ми свідомо утримували кошти у валюті до моменту, коли будемо проводити фінансування.
Ха, а ларчик то совсем просто открывался! А то детенезация, рост экспорта и другие досягнення:)
Просто Минфин льет валюту и НБУ, что поменьше печатать, не мешает курсу падать. Вот и все объяснение аномалии. Посмотрим, что будет, когда изобилие изойдет на НЕТ в январе, курс легко до 29-30 дойдет, имхо.
Гадаю, більший вплив мають нововведення по порядку виплат по казначейству (на ЧР штиль, сплесків немає). Можливо також, в скарбниці вже пусто (судячи з посилення "пресингу" на митницях). Без оперативних даних по казначейству залишається лише робити припущення.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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centurionus
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