Додано: Чет 27 гру, 2018 22:24

change_pm написав:

– Традиційно останні тиждень-два року здійснюються великі бюджетні виплати, що позначається на курсі гривні. Як буде цього року?



– Якщо ми зараз впливаємо на курс, то дуже позитивно, бо продаємо валюту: в нас великі зовнішні надходження у грудні – макрофін, кошти під гарантію Світового банку, і ми свідомо утримували кошти у валюті до моменту, коли будемо проводити фінансування.



Ха, а ларчик то совсем просто открывался! А то детенезация, рост экспорта и другие досягнення:)

Просто Минфин льет валюту и НБУ, что поменьше печатать, не мешает курсу падать. Вот и все объяснение аномалии. Посмотрим, что будет, когда изобилие изойдет на НЕТ в январе, курс легко до 29-30 дойдет, имхо. Ха, а ларчик то совсем просто открывался! А то детенезация, рост экспорта и другие досягнення:)Просто Минфин льет валюту и НБУ, что поменьше печатать, не мешает курсу падать. Вот и все объяснение аномалии. Посмотрим, что будет, когда изобилие изойдет на НЕТ в январе, курс легко до 29-30 дойдет, имхо.

Гадаю, більший вплив мають нововведення по порядку виплат по казначейству (на ЧР штиль, сплесків немає). Можливо також, в скарбниці вже пусто (судячи з посилення "пресингу" на митницях). Без оперативних даних по казначейству залишається лише робити припущення. Гадаю, більший вплив мають нововведення по порядку виплат по казначейству (на ЧР штиль, сплесків немає). Можливо також, в скарбниці вже пусто (судячи з посилення "пресингу" на митницях). Без оперативних даних по казначейству залишається лише робити припущення.

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell