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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7295729672977298

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 965
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
136
5. более 75%
64%
614
Всього голосів : 965
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 23:32

А то, что Америка больше не хочет быть мировым жандармом, как сказал Трампон, значит, что и доллар потеряет статус мировой валюты. Со всеми выкающими для экономики.
Умудряются выводить ото всюду войска и при этом наращивать бюджетный дефицит. Это гениально!
Grisha1
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 23:37

  edvardd написав:
zzzzzz
.....
Читай выше, сегодня привлекли внешний займ на 350 млн евро.
С
нигде про % не пишут...

Даже не особо интересно. Под гарантии ВБ % будет очень низкий.
Немного непонятно, почему двумя траншами на разные сроки - 4 и 10 лет?
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 28 гру, 2018 00:40, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 23:38

Grisha1
Не надоело?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 23:39

  Alex2006 написав:
  flyman написав:сьогодні вверх, чи куда?

Надеюсь, что вверх)) Хотя, меня любые варианты устроят)

Спасибо, Яша! Теперь можно дальше вниз :)
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 00:03

  ЛАД написав:Grisha1
Не надоело?

Это реинкарнация hxffpfd
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 00:12

  Grisha1 написав:Скупились FAANGом после роста в десятки раз, даже насдака в 7 раз за 9 лет, и достижения отношения капитализации компаний к ВВП исторических хаев 2000-го года как перед крахом доткомов? Жги дальше! Так еще и тогда был бюджетный профицит, а сейчас дефицит с каждым месяцем растет, торговый баланс ужасный, а гос. долг тогда был 40% ВВП, а сейчас 110!


Корпорации ведь эти транснациональные ....
Производят и торгуют по всему миру.
Смотрим на их доходы, прибыль и дивиденды. Всё взвешиваем, выбираем и покупаем.
Берем например Старбакс. Каким боком к нему бюджетный и торговый дефицит какой-то страны, её ужасный госдолг по отношению к какому-то ВВП?
Это влияет на потребление кофе?
Я за собой не замечал снижения посещений Старбакса при росте нашего госдолга к ВВП. Равно как и при снижении этой доли я не пью кофе чаще.
Ни ВВП, ни дефициты госбюджета, ни торговые балансы на мои походы в Старбакс не влияют.
Всё зависит только от моего настроения.
$2 с копейками за Еспрессо. Мне на метро $5 в одну сторону.
Для чего мне мои миллионы, как не на удовольствия?
Я ж не Плюшкин.
Я ж гусар.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 00:38

Служба безопасности Украины засекретила информацию о проведении проверки государственных служащих на наличие у них родственных связей с гражданами России.

Об этом говорится в ответе СБУ на запрос Українських Новин.

СБУ отметила, что соответствующий комплекс мероприятий проводится, и по результатам проверок будут приняты меры правового реагирования согласно законодательству.

https://ukranews.com/news/604617-sbu-zasekretyla-ynformacyyu-o-proverke-gossluzhashhykh-na-nalychye-rodstvennykov-v-rossyy
Как информировали Українські Новини, 16 декабря Президент Украины Петр Порошенко приказал Службе безопасности Украины проверить украинских государственных служащих на наличие родственников, являющихся гражданами Российской Федерации. Однако у самого Президента есть родственники, являющиеся гражданами РФ и проживающие на ее территории.

https://ukranews.com/news/604619-v-apu-otkazalys-otvechat-est-ly-u-poroshenko-rodstvennyky-za-granycey
"Мой адрес не дом, и не улица, мой адрес - Советский Союз". :)
Кто постарше, помнит графу в анкете "Имеете ли родственников за границей". Шло ещё со сталинских времён.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
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ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 00:43

  Zebra написав:
  ЛАД написав:Grisha1
Не надоело?

Это реинкарнация hxffpfd

Понятно. Потому я и задал такой вопрос. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
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