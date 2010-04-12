Додано: П'ят 28 гру, 2018 00:12

Grisha1 написав: Скупились FAANGом после роста в десятки раз, даже насдака в 7 раз за 9 лет, и достижения отношения капитализации компаний к ВВП исторических хаев 2000-го года как перед крахом доткомов? Жги дальше! Так еще и тогда был бюджетный профицит, а сейчас дефицит с каждым месяцем растет, торговый баланс ужасный, а гос. долг тогда был 40% ВВП, а сейчас 110! Скупились FAANGом после роста в десятки раз, даже насдака в 7 раз за 9 лет, и достижения отношения капитализации компаний к ВВП исторических хаев 2000-го года как перед крахом доткомов? Жги дальше! Так еще и тогда был бюджетный профицит, а сейчас дефицит с каждым месяцем растет, торговый баланс ужасный, а гос. долг тогда был 40% ВВП, а сейчас 110!

Корпорации ведь эти транснациональные ....Производят и торгуют по всему миру.Смотрим на их доходы, прибыль и дивиденды. Всё взвешиваем, выбираем и покупаем.Берем например Старбакс. Каким боком к нему бюджетный и торговый дефицит какой-то страны, её ужасный госдолг по отношению к какому-то ВВП?Это влияет на потребление кофе?Я за собой не замечал снижения посещений Старбакса при росте нашего госдолга к ВВП. Равно как и при снижении этой доли я не пью кофе чаще.Ни ВВП, ни дефициты госбюджета, ни торговые балансы на мои походы в Старбакс не влияют.Всё зависит только от моего настроения.$2 с копейками за Еспрессо. Мне на метро $5 в одну сторону.Для чего мне мои миллионы, как не на удовольствия?Я ж не Плюшкин.Я ж гусар.