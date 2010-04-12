А то, что Америка больше не хочет быть мировым жандармом, как сказал Трампон, значит, что и доллар потеряет статус мировой валюты. Со всеми выкающими для экономики. Умудряются выводить ото всюду войска и при этом наращивать бюджетный дефицит. Это гениально!
Grisha1 написав:Скупились FAANGом после роста в десятки раз, даже насдака в 7 раз за 9 лет, и достижения отношения капитализации компаний к ВВП исторических хаев 2000-го года как перед крахом доткомов? Жги дальше! Так еще и тогда был бюджетный профицит, а сейчас дефицит с каждым месяцем растет, торговый баланс ужасный, а гос. долг тогда был 40% ВВП, а сейчас 110!
Корпорации ведь эти транснациональные .... Производят и торгуют по всему миру. Смотрим на их доходы, прибыль и дивиденды. Всё взвешиваем, выбираем и покупаем. Берем например Старбакс. Каким боком к нему бюджетный и торговый дефицит какой-то страны, её ужасный госдолг по отношению к какому-то ВВП? Это влияет на потребление кофе? Я за собой не замечал снижения посещений Старбакса при росте нашего госдолга к ВВП. Равно как и при снижении этой доли я не пью кофе чаще. Ни ВВП, ни дефициты госбюджета, ни торговые балансы на мои походы в Старбакс не влияют. Всё зависит только от моего настроения. $2 с копейками за Еспрессо. Мне на метро $5 в одну сторону. Для чего мне мои миллионы, как не на удовольствия? Я ж не Плюшкин. Я ж гусар.
Как информировали Українські Новини, 16 декабря Президент Украины Петр Порошенко приказал Службе безопасности Украины проверить украинских государственных служащих на наличие родственников, являющихся гражданами Российской Федерации. Однако у самого Президента есть родственники, являющиеся гражданами РФ и проживающие на ее территории.