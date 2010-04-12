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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7296729772987299

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 965
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
136
5. более 75%
64%
614
Всього голосів : 965
Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 08:32

  Alex2006 написав:Спасибо, Яша! Теперь можно дальше вниз

Пожалуйста. К главе НБУ уважительнее.Или тогда уже и к ДС "Саня",а он объяснит, как сможет.

*Відправлено з Чату
Яша
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 08:38

  Яша написав:
  Alex2006 написав:Спасибо, Яша! Теперь можно дальше вниз

Пожалуйста. К главе НБУ уважительнее.Или тогда уже и к ДС "Саня",а он объяснит, как сможет.

*Відправлено з Чату


Уважают (или не уважают) обычно за дела. А ему "фигурой в истории" похоже не стать. Там Борисенко больше "фигура" - успел наворочать...
moniks
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 08:46

  moniks написав:Уважают (или не уважают) обычно за дела. А ему "фигурой в истории" похоже не стать. Там Борисенко больше "фигура" - успел наворочать...

Я не настолько осведомлен, Моня. Как по мне, далеко не худший глава НБУ.

*Відправлено з Чату
Яша
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 09:05

Re: Валютный рынок в контексте

  Libo написав:Берем например Старбакс. Каким боком к нему бюджетный и торговый дефицит какой-то страны, её ужасный госдолг по отношению к какому-то ВВП?
Это влияет на потребление кофе?
Я за собой не замечал снижения посещений Старбакса при росте нашего госдолга к ВВП. Равно как и при снижении этой доли я не пью кофе чаще.
Ни ВВП, ни дефициты госбюджета, ни торговые балансы на мои походы в Старбакс не влияют.

Libo, напрямую конечно же не влияет, но Вы забыли уточнить что согласно: https://en.wikipedia.org/wiki/Starbucks
As of September 2018, Starbucks is present on 6 continents and in 76 countries and territories, with a total of 27,340 locations

United States: 13,327

На США приходится около половины отделений. :!:
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 09:28

нарісовка роста ВВП

думаю, що укрепляж перед Новим Роком дозволить ще намалювати ріст ВВП в $
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 09:44

  tea написав:
  Перес де Куэльяр написав:Звернув увагу, що сьогодні на МБ відросли на 22коп. в порівнянні з учора. Такі денні коливання є під наглядом Регулятора і вихід за межі коливань в 10.15коп., наштовхують на мислення, що поспішають вгору, звісно з дозволу. Якщо завтра теж буде така ситуація, то готівочка на 28 може опинитися до вечора.

Завтра - крайній день роботи міжбанку і банків.
29,30 і 31 валюта буде тільки у валютчиків.
Згоден з Вами,що до завтра до вечора готівка може дійти до 28.ХХ в деяких містах.
Доброго ранку Запоріжжя ЧР вже 28 малює, якось розтягнули спред "конський" 27.75/28.00.
Перес де Куэльяр
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