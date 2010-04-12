Libo написав:Берем например Старбакс. Каким боком к нему бюджетный и торговый дефицит какой-то страны, её ужасный госдолг по отношению к какому-то ВВП? Это влияет на потребление кофе? Я за собой не замечал снижения посещений Старбакса при росте нашего госдолга к ВВП. Равно как и при снижении этой доли я не пью кофе чаще. Ни ВВП, ни дефициты госбюджета, ни торговые балансы на мои походы в Старбакс не влияют.
думаю, що укрепляж перед Новим Роком дозволить ще намалювати ріст ВВП в $
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Перес де Куэльяр написав:Звернув увагу, що сьогодні на МБ відросли на 22коп. в порівнянні з учора. Такі денні коливання є під наглядом Регулятора і вихід за межі коливань в 10.15коп., наштовхують на мислення, що поспішають вгору, звісно з дозволу. Якщо завтра теж буде така ситуація, то готівочка на 28 може опинитися до вечора.
Завтра - крайній день роботи міжбанку і банків. 29,30 і 31 валюта буде тільки у валютчиків. Згоден з Вами,що до завтра до вечора готівка може дійти до 28.ХХ в деяких містах.