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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 72987299730073017302>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 965
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
136
5. более 75%
64%
614
Всього голосів : 965
Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 10:07

МБ 58/65
укрдилинг
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 10:10

Кор.счет.На початок дня, млн грн 56543.2

Вчера было 61247 , падение 4,7 млрд
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 10:11

Доброе утро, коллеги, привет, страна! С «неформальным» Днем банкира!

Торги валютного межбанка в секторе доллара в пятницу стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,49/27,52 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком начаться торги «зеленым» безналом, как стало известно, что гривневая ликвидность, сменив тренд, продемонстрировала признаки своего «сжатия». На риски нехватки гривни указывало снижение с уровня 61 297,1 млн. грн. к отметке 56 543,2 млн. грн. объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.

Думается, Казначейство, перестало «баловать» субъектов валютного рынка и прочий бизнес компенсациями НДС.

Выйдя в реальную сферу около 10.11, котировки доллара, проигнорировав динамику гривневого ресурса, поднялись к уровню 27,60/27,65 UAH/USD на фоне локального преобладания спроса.

Рынок наличных Днепра утром пятницы (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 28 декабря с уровней: доллар – 27,45/27,75 UAH/USD, евро – 31,20/31,75 UAH/EUR, рубль - 0,375/0,405 UAH/RUB.

По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу вырос на 20,0 коп., по предложению прибавил 15,0 коп.

Евро по сравнению с 27 декабря по спросу вырос на 30,0 коп., прибавив столько же по предложению.

Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 27 декабря по спросу и по предложению не изменился.

Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу повысилось до отметки $1,1430, поднявшись до $1,1460 на закрытии азиатской сессии форекса и снова став ниже, опустившись к $1,1455 на открытии торгов в Европе.


Дата: 28 декабря 2018 г. на 09.57

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 27,70/27,85 UAH/USD
€ – 31,40/31,70 UAH/EUR
RUB – 0,393/0,397 UAH/RUB

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 10:14

дядя Caша
А я начал волноваться что вас нет , и начал писать данные)

Вчера 2,7 компенсировали НДС , всего с начала месяца 7 млрд , осталось 2 рабочих дня ( точнее 1,5 ) надо еще 4-5 млрд НДС компенсировать.

Минфин вчера привлек внутри страны 7,5 млрд.грн + на внешке получил кредит 350 млн.евро, т.е. деньги есть
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 10:16

Re: Валютный рынок в контексте

2790 начинаем продажу, дешевле смысла нет, с перспективой в ближайший час на 2795
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 10:19

  zzzzzz написав:дядя Caша
А я начал волноваться что вас нет , и начал писать данные)

Вчера 2,7 компенсировали НДС , всего с начала месяца 7 млрд , осталось 2 рабочих дня ( точнее 1,5 ) надо еще 4-5 млрд НДС компенсировать.

Минфин вчера привлек внутри страны 7,5 млрд.грн + на внешке получил кредит 350 млн.евро, т.е. деньги есть

А хіба завтра міжбанк працює?
twin
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 10:21

twin
МБ нет , банки и казначейство -да
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 10:25

  ЛАД написав:Кто постарше, помнит графу в анкете "Имеете ли родственников за границей". Шло ещё со сталинских времён.

А еще со сталинских времен долго в анкетах оставались вопросы о пребывании в плену и проживанию на оккупированных территориях. Тоже очень актуально с учетом нынешних ОРДЛО и Крыма. Правда сейчас пребывание в плену не несет такого негатива, как ранее, можно наоборот и героя за это получить. Хотя, в конце концов, учитывая опыт Н. Савченко, все равно негатив :D

Кстати, вот что пишут интересного вражеские ресурсы ближе к теме ветки

3 часа назад, источник: Российская газета

Самые выгодные и провальные вложения денег в этом году

Деньги в этом году выгоднее всего было вкладывать в палладий. А самыми провальными оказались инвестиции в фаворита-2017 — биткоин.

К такому выводу пришли аналитики ФинЭкспертизы, исследовав по просьбе «Российской газеты» 14 инвестиционных инструментов. Как выяснилось, только девять из них принесли реальную прибыль в рублях.

Подсчитали — прослезились

Если бы в январе вы положили 300 тысяч рублей наличными «под матрас», то в декабре купить на них можно было бы аналогичных товаров меньше на 9 тысяч 837 рублей.
То есть покупательная способность этих средств снизилась на 3,28 процента, подсчитали аналитики.
Но это сущие копейки по сравнению с биткоином. Здесь потери составили внушительную сумму — 213 тысяч 464 рубля или 71,15 процента.

Обезличенные металлические счета в серебре, платине и золоте тоже не порадовали, хотя до потерь с биткоином им далеко. По итогам 2018 года они упали на 15,37 процента, 15,16 процента и 5,91 процента соответственно.

Нескромное обаяние доллара
Если сумму, эквивалентную 300 тысячам рублей, вы хранили в наличных евро, то заработок составил бы 3 тысячи 150 рублей (всего 1,05 процента). На банковских вкладах — 3 тысячи 841 рубль (2,28 процента).
Совсем другой расклад по доллару. Ваш заработок составил бы 24 тысячи (8 процентов), если хранили бы американскую валюту дома. И 26 тысяч 30 рублей (8,68 процента) — на банковском вкладе.
Для сравнения: рублевые депозиты принесли 4 тысячи 875 рублей или 1,62 процента.

Рекордной стала доходность обезличенных металлических счетов в палладии. Ни одно другое вложение не сможет с ней соревноваться в этом году. Владельцы палладиевых ОМС заработали по 10,2 процента реального рублевого дохода или по 30 тысяч 588 рублей на каждые 300 тысяч вложений. Лучший результат доллара, напомним, на 4 тысячи 558 рублей меньше.
«А если посмотреть в ретроспективе, например, за два года, то мы увидим, что палладий вообще стал единственным металлом с положительной доходностью, — комментирует результаты исследования генеральный директор компании ФинЭкспертиза Нина Козлова. — За два года доходность обезличенных металлических счетов снизилась практически по всем металлам. Стоимость ОМС в золоте упала на 8,2 процента, в серебре — на 23,6, в платине — на 21,6. И это данные только в номинальном исчислении. С учетом инфляции эта цифра еще выше. На фоне падения основных металлов ОМС в палладии выросли на 40 процентов».
Главной причиной такого роста, по словам Нины Козловой, стал дефицит палладия в общемировом масштабе — спрос на металл растет, а его добыча снижается. Палладий активно используется в ювелирном производстве, однако сейчас, уточняет эксперт, главным катализатором спроса стали автопроизводители. Справка: палладий — 46 элемент таблицы Менделеева.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 10:29

  zzzzzz написав:twin
МБ нет , банки и казначейство -да


С ограничениями:

- 29 декабря 2018 года до 13.00 в СЭП могут осуществляться только платежи между банковскими учреждениями, подчиненными одному юридическому лицу, а также платежи, направленные в НБУ и органы Государственной казначейской службы Украины.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 10:30

  zzzzzz написав:twin
МБ нет , банки и казначейство -да

банки разве с клиентами работают? а СЭП работает для клиентов если не на казначейство?
Пиво отпускается только членам профсоюза.
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