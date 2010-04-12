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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7299730073017302>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 965
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
136
5. более 75%
64%
614
Всього голосів : 965
Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 10:37

  Долярчик написав:Доброго дня, шановне товариство!
.... так, для роздумів...
https://youtu.be/fwuOfFlLn88
....а тим часом, у неперевершеному, гостинному місті Лева, де, на моменті, падає замість снігу, дощ.... - долярчики можна продати/купити по таких курсах:
60-65/78-85


Йдемо вгору?
Позитивчик
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 10:41

Re: Валютный рынок в контексте

Поки прийом підтягується,а далі буде видно, залежить як НБУ спрацює сьогодні і чи буде захищати якийсь рівень.
twin
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 10:43

Привет из Днепра-2

По состоянию на 10.40 безналичный «американец» на межбанке продемонстрировал очень сдержанную динамику, приподняв менее значимые офера на копейку: 27,60/27,65 UAH/USD. На рынке пока малолюдно.

Дата: 28 декабря 2018 г.

Рынок наличных Киева 10.29

Мелкий опт «неформал»

$ 27,67/27,78 UAH/USD
EUR 31,50/31,70 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 28 декабря в условиях равновесия покупок и продаж на фоне низкой ликвидности первых сделок.

Дата: 28 декабря 2018 г. на 10.34
Рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 27,75/27,90 UAH/USD
€ 31,405/31,80 UAH/EUR
RUB – 0,392/0,400 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях равновесия покупок и продаж розничных партий валюты.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 10:43

Re: Валютный рынок в контексте

"Космонавт" за 10хв. змінив два рази котирування 27.77/28.00
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 10:43

Re: Валютный рынок в контексте

2780/2792
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/
kharkov_val
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 10:48

  Позитивчик написав:
  Долярчик написав:Доброго дня, шановне товариство!
.... так, для роздумів...
https://youtu.be/fwuOfFlLn88
....а тим часом, у неперевершеному, гостинному місті Лева, де, на моменті, падає замість снігу, дощ.... - долярчики можна продати/купити по таких курсах:
60-65/78-85


Йдемо вгору?

..... тепер(як мінімум, до 2 січня) - тільки вгору!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 10:52

  zzzzzz написав:дядя Caша
А я начал волноваться что вас нет , и начал писать данные)

Вчера 2,7 компенсировали НДС , всего с начала месяца 7 млрд , осталось 2 рабочих дня ( точнее 1,5 ) надо еще 4-5 млрд НДС компенсировать.

Минфин вчера привлек внутри страны 7,5 млрд.грн + на внешке получил кредит 350 млн.евро, т.е. деньги есть


Может быть, кого-то разочарую, но меня все еще есть.

Блиц-консилиум по поводу текущего состояния валютного межбанка дал повод для вывода: "Просто народу до конца года гривну потратить надо". Вот он и тратит.


Привет из Днепра-3

Спустя 7 минут, на 10.47 Киева, котировки «зеленого» безнала, возобновив рост, поднялись к 27,63/27,65 UAH/USD по более значимым бидам на фоне преобладания продаж.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 10:58

Привет из Днепра-4

К 10.54 на межбанке «концепция изменилась»: продавцы СКВ попрятались, уступив площадку покупателям. Последние подняли цену СКВ до 27,65/27,68 UAH/USD

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 28 декабря показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,75/27,90 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос вырос на 20,0 коп., офера Прибавили 25,0 коп.), евро – 31,45/31,90 UAH/EUR (по сравнению с открытием 27 декабря спрос вырос на 20,0 коп., предложение подскочило на 40,0 коп.), рубль - 0,393/0,402 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).

На открытии торгов 28 декабря в розничном сегменте пары доллар-гривня наблюдалось равновесие спроса и предложения. Обороты низкие.

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,75/27,90 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос вырос на 20,0 коп., офера Прибавили 25,0 коп.), евро – 31,45/31,90 UAH/EUR (по сравнению с открытием 27 декабря спрос вырос на 20,0 коп., предложение подскочило на 40,0 коп.), рубль - 0,393/0,402 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).

На старте торгов 28 декабря в оптовом сегменте рынка Днепра редкие реальные сделки проходили в балансе спроса и оферов. Ликвидность низкая.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 11:06

  Яша написав:
  moniks написав:Уважают (или не уважают) обычно за дела. А ему "фигурой в истории" похоже не стать. Там Борисенко больше "фигура" - успел наворочать...

Я не настолько осведомлен, Моня. Как по мне, далеко не худший глава НБУ.

*Відправлено з Чату

Валерия Алексеевна - не скромничайте. И не бухайте с утра (шо за панибратство). Корпоративчик вечером. И перелогиньтесь :mrgreen:
Востаннє редагувалось moniks в П'ят 28 гру, 2018 11:19, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 11:06

Re: Валютный рынок в контексте

Шановні форумчани! Як вважаєте, виходячи з вашого досвіду, курс євро до Нового року ще буде підійматися і можна зачекати пару днів з продажем? Хоч маю невелику суму для обміну, але приємно до свят мати бонус...
Дякую.
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