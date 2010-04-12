Долярчик написав:Доброго дня, шановне товариство! .... так, для роздумів... https://youtu.be/fwuOfFlLn88 ....а тим часом, у неперевершеному, гостинному місті Лева, де, на моменті, падає замість снігу, дощ.... - долярчики можна продати/купити по таких курсах: 60-65/78-85
Долярчик написав:Доброго дня, шановне товариство! .... так, для роздумів... https://youtu.be/fwuOfFlLn88 ....а тим часом, у неперевершеному, гостинному місті Лева, де, на моменті, падає замість снігу, дощ.... - долярчики можна продати/купити по таких курсах: 60-65/78-85
Йдемо вгору?
..... тепер(як мінімум, до 2 січня) - тільки вгору!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
К 10.54 на межбанке «концепция изменилась»: продавцы СКВ попрятались, уступив площадку покупателям. Последние подняли цену СКВ до 27,65/27,68 UAH/USD
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 28 декабря показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,75/27,90 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос вырос на 20,0 коп., офера Прибавили 25,0 коп.), евро – 31,45/31,90 UAH/EUR (по сравнению с открытием 27 декабря спрос вырос на 20,0 коп., предложение подскочило на 40,0 коп.), рубль - 0,393/0,402 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 28 декабря в розничном сегменте пары доллар-гривня наблюдалось равновесие спроса и предложения. Обороты низкие.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,75/27,90 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос вырос на 20,0 коп., офера Прибавили 25,0 коп.), евро – 31,45/31,90 UAH/EUR (по сравнению с открытием 27 декабря спрос вырос на 20,0 коп., предложение подскочило на 40,0 коп.), рубль - 0,393/0,402 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 28 декабря в оптовом сегменте рынка Днепра редкие реальные сделки проходили в балансе спроса и оферов. Ликвидность низкая.
Шановні форумчани! Як вважаєте, виходячи з вашого досвіду, курс євро до Нового року ще буде підійматися і можна зачекати пару днів з продажем? Хоч маю невелику суму для обміну, але приємно до свят мати бонус... Дякую.