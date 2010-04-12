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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 28 гру, 2018 11:09
Re: Валютный рынок в контексте
2780/2800 продолжаем работу
Пиво отпускается только членам профсоюза.
Додано: П'ят 28 гру, 2018 11:10
Привет из Днепра-5
По состоянию на 11.06 Киева безналичная пара доллар-гривня вошла в ситуативный баланс спроса и предложения, позволивший игрокам немного сузить спред: 27,65/27,67 UAH/USD.
US
Додано: П'ят 28 гру, 2018 11:16
Так як захищав учора, то може сьогодні і не треба. Навіщо це йому робити? Котирування і так були низькі, навіть якщо б коррахунки світили 48 млрд. курс все одно б ліз вгору, так як день сьогодні такий, крайній.
*Відправлено з Чату
Додано: П'ят 28 гру, 2018 11:17
Re: Валютный рынок в контексте
68/98
Спини прямо! - наші судді не вони.
нашим планам океани замалі
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