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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7299730073017302

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 965
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
136
5. более 75%
64%
614
Всього голосів : 965
Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 11:09

Re: Валютный рынок в контексте

2780/2800 продолжаем работу
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/
kharkov_val
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 11:10

Привет из Днепра-5

По состоянию на 11.06 Киева безналичная пара доллар-гривня вошла в ситуативный баланс спроса и предложения, позволивший игрокам немного сузить спред: 27,65/27,67 UAH/USD.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 11:16

  twin написав:Поки прийом підтягується,а далі буде видно, залежить як НБУ спрацює сьогодні і чи буде захищати якийсь рівень.

Так як захищав учора, то може сьогодні і не треба. Навіщо це йому робити? Котирування і так були низькі, навіть якщо б коррахунки світили 48 млрд. курс все одно б ліз вгору, так як день сьогодні такий, крайній.

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 11:17

Re: Валютный рынок в контексте

68/98
Спини прямо! - наші судді не вони.
нашим планам океани замалі
zorka
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