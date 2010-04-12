Додано: П'ят 28 гру, 2018 12:22

Привет из Днепра-7



Пополудни, на 12.14 Киева, курс доллара на межбанке понизился к 27,68/27,70 UAH/USD, «успокоился» и сбалансировался.



Вскоре стал известен справочный курс доллара, который составил 27,6798 UAH/USD, прибавив 22,40 коп.



На 12.03 столичные валютчики-оптовики «неформалы» констатировали повышение действующих цен в парах доллар-гривня и евро-гривня на фоне активизации клиентских покупок. При этом нельзя не отметить заметное отставание роста цен в Киеве по сравнению с другими регионами страны. Полагаю, это стало следствием изобилия СКВ на рынке столицы.

На моменте здесь действовали цены: доллар - 27,70/27,85 UAH/USD, евро – 31,50/31,90 UAH/EUR. На моменте в столице равновесие спроса и предложения.



По состоянию на 12.00 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении относительной сбалансированности местного рынка при некотором преобладании клиентского спроса. Цены на указанное время выросли, ведомые событиями на межбанке и клиентским «интересом» к доллару: 27,80/28,00 UAH/USD, евро – 31,50/31,90 UAH/EUR, рубль 0,393/0,403 UAH/RUB. Торговая активность немного выросла.



Около 12.13 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня повысились на фоне текущей сбалансированной торговли: 27,83/27,95 UAH/USD, евро – 31,50/31,85 UAH/EUR, рубль - 0,393/0,402 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность оживилась.



Дата: 28 декабря 2018 г. на 11.53



Рынок Харькова, «неформальный» опт.



$ - 27,85/28,00 UAH/USD

€ – 31,60/31,90 UAH/EUR

RUB – 0,397/0,402 UAH/RUB



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