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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 73027303730473057306>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 965
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
136
5. более 75%
64%
614
Всього голосів : 965
Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 12:11

  тарасов написав:блин, ну наконец то дадут нам па 29 слиться или как?

Па 29 тока откупится дадут.
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 12:12

  UA написав:Январь -февраль до 28,50-29
к лету 26-26.50
Столько раз эти циклы повторялись аж скучно.


смена периодов зима весна лето осень Вам тоже наскучили? А по мне такие валютные качельки даже оооочень хороши :)
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 12:15

Re: Валютный рынок в контексте

На цифре 29 очень много продавцов. Уже народ приучен что летом покупай, зимой продавай. Вчера очень много народу на наличке откупались и судя даже по форуму горят желанием по 29 слиться, ибо не успели.

Тут нужен шухер, потому что экспортёры и макроспекулянты будут держать 29 зубами.
Востаннє редагувалось Zebra в П'ят 28 гру, 2018 12:22, всього редагувалось 1 раз.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 12:16

  UA написав:
  тарасов написав:блин, ну наконец то дадут нам па 29 слиться или как?

Па 29 тока откупится дадут.


умные люди откупились летом по 25-25.5
тарасов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 12:20

Re: Валютный рынок в контексте

тарасов

умные люди откупились летом по 25-25.5


Расскажите, пожалуйста, где эти умные люди находили такие курсы на продажу. 25.8 - помню, даже по 25.7 местами можно было найти. 25.5 и тем более 25 не видел вообще. Или приводите доказательства, или это пустой треп с нереальными цифрами.
Сержик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 12:22

  UA написав:
  тарасов написав:блин, ну наконец то дадут нам па 29 слиться или как?

Па 29 тока откупится дадут.
В минулому році, багато хто чекав 29 і потім як завжди, а чого я телепень не злив до цієї позначки. Валюти за осінь добре потрусили за низького курсу, також від запозичень поповнили ЗВР. На моменті другу сесію МБ додає по 20коп. Як гадаєте для чого? В січні потягне курс "за вуха" вгору, а потім "класично", як кожного року.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 12:22

Привет из Днепра-7

Пополудни, на 12.14 Киева, курс доллара на межбанке понизился к 27,68/27,70 UAH/USD, «успокоился» и сбалансировался.

Вскоре стал известен справочный курс доллара, который составил 27,6798 UAH/USD, прибавив 22,40 коп.

На 12.03 столичные валютчики-оптовики «неформалы» констатировали повышение действующих цен в парах доллар-гривня и евро-гривня на фоне активизации клиентских покупок. При этом нельзя не отметить заметное отставание роста цен в Киеве по сравнению с другими регионами страны. Полагаю, это стало следствием изобилия СКВ на рынке столицы.
На моменте здесь действовали цены: доллар - 27,70/27,85 UAH/USD, евро – 31,50/31,90 UAH/EUR. На моменте в столице равновесие спроса и предложения.

По состоянию на 12.00 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении относительной сбалансированности местного рынка при некотором преобладании клиентского спроса. Цены на указанное время выросли, ведомые событиями на межбанке и клиентским «интересом» к доллару: 27,80/28,00 UAH/USD, евро – 31,50/31,90 UAH/EUR, рубль 0,393/0,403 UAH/RUB. Торговая активность немного выросла.

Около 12.13 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня повысились на фоне текущей сбалансированной торговли: 27,83/27,95 UAH/USD, евро – 31,50/31,85 UAH/EUR, рубль - 0,393/0,402 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность оживилась.

Дата: 28 декабря 2018 г. на 11.53

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 27,85/28,00 UAH/USD
€ – 31,60/31,90 UAH/EUR
RUB – 0,397/0,402 UAH/RUB

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 12:23

  Yuri_61 написав:
  UA написав:Январь -февраль до 28,50-29
к лету 26-26.50
Столько раз эти циклы повторялись аж скучно.


смена периодов зима весна лето осень Вам тоже наскучили? А по мне такие валютные качельки даже оооочень хороши :)

Причины годовых циклов настолько мощные, что даже большое количество мелких спекулей (как мы) не могут хоть как то повлиять.
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 12:26

Сержик

Рассказывая сам лично в Киеве отоваривался в конце мая, когда курс бал 25, у меня как раз закончился депо в банке Вернум в грн., этим надо просто заниматься и следить, а не лежать на диване...
тарасов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 12:30

  тарасов написав:Сержик

Рассказывая сам лично в Киеве отоваривался в конце мая, когда курс бал 25, у меня как раз закончился депо в банке Вернум в грн., этим надо просто заниматься и следить, а не лежать на диване...
Не було такого курсу в Києві, щось Ви сплутали. десь мінімум був 25.87-92
Перес де Куэльяр
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