Перес де Куэльяр
для оптовых был, говорю как есть....
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 28 гру, 2018 12:34
Re: Валютный рынок в контексте
потом 25,5 полно было...
Додано: П'ят 28 гру, 2018 12:38
Дата: 30 мая 2018 г.
Рынок наличных Киева 11.25
Мелкий опт «неформал»
$ 25,95-97/25,98-26,00 UAH/USD
EUR 30,25-30/30,45-50 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 30 мая стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.
Дата: 30 мая 2018 г. на 17.22
Рынок наличных Киева
Опт и мелкий опт («неформал»)
$ 25,95-97/25,98-26,00 UAH/USD (с утра 25,95-97/25,98-26,00 UAH/USD, к полудню 25,95-97/25,98-26,00 UAH/USD)
€ 30,25-30/30,45-50 UAH/EUR (с утра 30,25-30/30,45-50 UAH/EUR, к полудню 30,25-30/30,45-50 UAH/EUR)
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 30 мая стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.
До полудня баланс спроса и предложения на рынке столицы удалось сохранить не меняя действующие цены.
На 12.17 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сохранении установившегося с открытия равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня, сопровождаемое стабильностью действующих цен: 25,95-97/25,98-26,00 UAH/USD, евро – 30,25-30/30,45-50 UAH/EUR. Столичные дилеры констатируют среднеликвидную и равновесную торговлю в паре доллар-гривня.
После обеда, на киевском рынке цены в паре доллар-гривня не тронулись с полуденных отметок, удерживаемые на месте равновесием покупок и продаж.
По итогам дня сохранилось равновесие спроса и предложения, которое на сей раз не спасло столичный рынок от потерь – обороты, заслужив «тройку», ухудшили показатели предыдущей сессии.
US
Додано: П'ят 28 гру, 2018 12:40
Гагарин / 28.05
*Відправлено з Чату
Додано: П'ят 28 гру, 2018 12:41
И то недолго. У меня средневзвешенный покупки в этом году 26.15
Додано: П'ят 28 гру, 2018 12:43
Додано: П'ят 28 гру, 2018 12:47
Перес де Куэльяр
Не забувайте, що грудень цього року не зійшовся з груднем минулого, а тому і січень буде не такий...
Додано: П'ят 28 гру, 2018 12:47
Додано: П'ят 28 гру, 2018 12:48
Привет из Днепра-8
К 12.40 нахлынула очередная волна «страждущих доллара». Реагируя на этот повтор, регулятор на платформе Matching выставил офера по 27,80 UAH/USD, как заметили дилеры системных коммбанков, «для особенно буйных».
На этом фоне рыночные котировки безналичного «американца» консолидировались на цифре 27,70/27,73 UAH/USD.
US
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