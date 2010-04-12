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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7303730473057306>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 965
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
136
5. более 75%
64%
614
Всього голосів : 965
Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 12:32

Перес де Куэльяр
для оптовых был, говорю как есть....
тарасов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 12:34

Re: Валютный рынок в контексте

потом 25,5 полно было...
тарасов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 12:36

  тарасов написав:потом 25,5 полно было...

бабушке своей расскажите...

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edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 12:38

  тарасов написав:потом 25,5 полно было...



Дата: 30 мая 2018 г.

Рынок наличных Киева 11.25

Мелкий опт «неформал»

$ 25,95-97/25,98-26,00 UAH/USD
EUR 30,25-30/30,45-50 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 30 мая стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.


Дата: 30 мая 2018 г. на 17.22
Рынок наличных Киева

Опт и мелкий опт («неформал»)

$ 25,95-97/25,98-26,00 UAH/USD (с утра 25,95-97/25,98-26,00 UAH/USD, к полудню 25,95-97/25,98-26,00 UAH/USD)
€ 30,25-30/30,45-50 UAH/EUR (с утра 30,25-30/30,45-50 UAH/EUR, к полудню 30,25-30/30,45-50 UAH/EUR)

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 30 мая стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.

До полудня баланс спроса и предложения на рынке столицы удалось сохранить не меняя действующие цены.

На 12.17 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сохранении установившегося с открытия равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня, сопровождаемое стабильностью действующих цен: 25,95-97/25,98-26,00 UAH/USD, евро – 30,25-30/30,45-50 UAH/EUR. Столичные дилеры констатируют среднеликвидную и равновесную торговлю в паре доллар-гривня.

После обеда, на киевском рынке цены в паре доллар-гривня не тронулись с полуденных отметок, удерживаемые на месте равновесием покупок и продаж.

По итогам дня сохранилось равновесие спроса и предложения, которое на сей раз не спасло столичный рынок от потерь – обороты, заслужив «тройку», ухудшили показатели предыдущей сессии.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 12:40

Гагарин / 28.05

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 12:41

  Сержик написав:тарасов

умные люди откупились летом по 25-25.5


Расскажите, пожалуйста, где эти умные люди находили такие курсы на продажу. 25.8 - помню, даже по 25.7 местами можно было найти. 25.5 и тем более 25 не видел вообще. Или приводите доказательства, или это пустой треп с нереальными цифрами.


И то недолго. У меня средневзвешенный покупки в этом году 26.15
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 12:43

  тарасов написав:Сержик

Рассказывая сам лично в Киеве отоваривался в конце мая, когда курс бал 25, у меня как раз закончился депо в банке Вернум в грн., этим надо просто заниматься и следить, а не лежать на диване...

У цыган или кавказцев брали?
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 12:47

Перес де Куэльяр
Не забувайте, що грудень цього року не зійшовся з груднем минулого, а тому і січень буде не такий...
twin
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 12:47

  Mazay256 написав: У меня средневзвешенный покупки в этом году 26.15


Гусь, утка, баранья нога сейчас по 500-600 грн.
Билет в театр тоже около 500 грн.
Гуси и утки в продаже есть.
В театр на хорошие спектакли все раскуплено на месяц вперед.
8) 8) 8)
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 12:48

Привет из Днепра-8

К 12.40 нахлынула очередная волна «страждущих доллара». Реагируя на этот повтор, регулятор на платформе Matching выставил офера по 27,80 UAH/USD, как заметили дилеры системных коммбанков, «для особенно буйных».
На этом фоне рыночные котировки безналичного «американца» консолидировались на цифре 27,70/27,73 UAH/USD.

US
дядя Caша
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