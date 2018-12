Додано: П'ят 28 гру, 2018 13:42

Zebra написав: Vitl написав: тарасов



ты этот год попутал с прошлым.то очём ты пишешь было в 2017. ты этот год попутал с прошлым.то очём ты пишешь было в 2017.

Ему бы стоило перепроверить купюры, как тут правильно подметили))) Ему бы стоило перепроверить купюры, как тут правильно подметили)))

Отож... Нижче можна знайти опис тих $$$, що були по 25.

В Украину зашли новые виртуозные подделки $100: Нацбанк дал описание

https://ubr.ua/finances/exchange-market/v-ukrainu-zashli-novye-virtuoznye-poddelki-100-natsbank-dal-opisanie-3855700 Отож... Нижче можна знайти опис тих $$$, що були по 25.

Востаннє редагувалось centurionus в П'ят 28 гру, 2018 14:04, всього редагувалось 1 раз.

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell