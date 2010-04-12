Додано: П'ят 28 гру, 2018 13:18

Привет из Днепра-9



Торги валютного межбанка в секторе доллара в пятницу стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,49/27,52 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком начаться торги «зеленым» безналом, как стало известно, что гривневая ликвидность, сменив тренд, продемонстрировала признаки своего «сжатия». На риски нехватки гривни указывало снижение с уровня 61 297,1 млн. грн. к отметке 56 543,2 млн. грн. объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.



Думается, Казначейство, перестало «баловать» субъектов валютного рынка и прочий бизнес компенсациями НДС.



Выйдя в реальную сферу около 10.11, котировки доллара, проигнорировав динамику гривневого ресурса, поднялись к уровню 27,60/27,65 UAH/USD на фоне локального преобладания спроса.



По состоянию на 10.40 безналичный «американец» на межбанке продемонстрировал очень сдержанную динамику, приподняв менее значимые офера на копейку: 27,60/27,66 UAH/USD. На рынке пока малолюдно.



Спустя 7 минут, на 10.47 Киева, котировки «зеленого» безнала, возобновив рост, поднялись к 27,63/27,66 UAH/USD по более значимым бидам на фоне преобладания продаж.



К 10.54 на межбанке «концепция изменилась»: продавцы СКВ попрятались, уступив площадку покупателям. Последние подняли цену СКВ до 27,65/27,68 UAH/USD.



По состоянию на 11.06 Киева безналичная пара доллар-гривня вошла в ситуативный баланс спроса и предложения, позволивший игрокам немного сузить спред: 27,65/27,67 UAH/USD.



Дополуденные лихорадочные и суетливые попытки валютного межбанка определиться «красивый он или умный» сопровождались признаками стабильности на рынке гривневого ресурса с точки зрения рынка Depo: ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo не тронулись с отметки 16,00/17,50% годовых.



Застывшая динамика показателя не гармонируют с заметным снижением остатков на коррсчетах регулятора.



Регулятор ненадолго появился на рынке, «залив» $15,0 млн. с платформы Matching по 27,70 UAH/USD, но эту порцию моментально смели с рынка, вернув цену СКВ по состоянию на 11.25 на цифру 27,69/27,71 UAH/USD.



Пополудни, на 12.14 Киева, курс доллара на межбанке понизился к 27,68/27,70

Готовясь к пятничному «дембельскому аккорду» валютного межбанка, регулятор «подсуетился», разместив накануне свои депосертификаты на изрядную сумму в 15,825 млрд. грн. под 16,0% годовых. Но срок «жизни» этих бумаг оказался коротким, overnight. Поэтому, несмотря на случившееся утром 28-го падение остатков а нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ, гривневая ликвидность оставалась на вполне приличном уроне, и бизнес посредством валютного межбанка попытался ее «пристроить» в более надежную валюту, не особенно считаясь с ценами последней.



Мы также не исключаем очевидное желание недружественно настроенных спекулянтов «качнуть» «напоследок» украинский валютный рынок.

Так или иначе, безналичному доллару, несмотря на вышеперечисленные «зоны шторма», не удалось пробить вверх концептуальнозначимую отметку 28,00 UAH/USD, констатировав укрепление нацвалюты в течение непростого 2018 года. Вряд ли это можно считать значительной победой финансовых властей страны, хотя, полагаю, и ругать их за это не стоит.



Следующая сессия валютного межбанка состоится уже 03 января, и, полагаю, вряд ли она удивит досужую публику своим результатом. Вероятнее всего, «зеленые быки» останутся на межбанке, хотя энтузиазма у них окажется заметно меньше, чем 28 декабря.



US

