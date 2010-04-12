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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7307730873097310>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 967
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
136
5. более 75%
64%
616
Всього голосів : 967
Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 15:20

Re: Валютный рынок в контексте

так что все пропало?идем на 30?летом хоть откуплюсь по 28?
ivanbotanloh
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 15:24

  ivanbotanloh написав:так что все пропало?идем на 30?летом хоть откуплюсь по 28?

А шо зараз мішає навіть по 27,90?
twin
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 15:24

Якщо фіскалам була вказівка збільшити в бюджет надходження від зборів, то курс треба підвищувати в січні.

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 15:25

Re: Валютный рынок в контексте

меня интересует летом, ибо я вошел на гривнедепо до июня)
ivanbotanloh
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 15:27

Re: Валютный рынок в контексте

100 USD 2750/2775 ТАС светит
ivanbotanloh
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 15:27

  Перес де Куэльяр написав:
  tea написав:Завтра - крайній день роботи міжбанку і банків.
29,30 і 31 валюта буде тільки у валютчиків.
Згоден з Вами,що до завтра до вечора готівка може дійти до 28.ХХ в деяких містах.
Доброго ранку Запоріжжя ЧР вже 28 малює, розтягнули спред "кінський" 27.75/28.00.

Доброго дня.
Кінський спред буде у спекулянта і бариги 31 грудня. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 15:27

  LEXX написав:
  twin написав:В нас 27,40/27,90


Мухосранск - тоже 50 коп.

27,65/28,15 :(

А в якій області Ваше місто.Гоголь-меп його показує?
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 15:30

  kharkov_val написав:2790 начинаем продажу, дешевле смысла нет, с перспективой в ближайший час на 2795

Це Гагаріну свято пішло.Вже перпектива 27.95.На завтра перспектива 28.50,на післязавтра перспектива 29.00. :mrgreen:
Востаннє редагувалось tea в П'ят 28 гру, 2018 15:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 15:32

  тарасов написав:блин, ну наконец то дадут нам па 29 слиться или как?

А де Ви були,коли Оксана продала по 29.30? Вона всім тут радила.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 15:35

  asti написав:
  тарасов написав:потом 25,5 полно было...
Харэ пи**!

Людина правду пише.Підтверджую.У циган курс був 25.50.І купюри номіналом 150 доларів і 350 доларів. :mrgreen:
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