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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 28 гру, 2018 15:20
так что все пропало?идем на 30?летом хоть откуплюсь по 28?
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ivanbotanloh
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 15:24
ivanbotanloh написав:
так что все пропало?идем на 30?летом хоть откуплюсь по 28?
А шо зараз мішає навіть по 27,90?
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twin
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 15:24
Якщо фіскалам була вказівка збільшити в бюджет надходження від зборів, то курс треба підвищувати в січні.*Відправлено з Чату
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Перес де Куэльяр
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 15:25
меня интересует летом, ибо я вошел на гривнедепо до июня)
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ivanbotanloh
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 15:27
100 USD 2750/2775 ТАС светит
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ivanbotanloh
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 15:27
Перес де Куэльяр написав: tea написав:
Завтра - крайній день роботи міжбанку і банків.
29,30 і 31 валюта буде тільки у валютчиків.
Згоден з Вами,що до завтра до вечора готівка може дійти до 28.ХХ в деяких містах.
Доброго ранку Запоріжжя ЧР вже 28 малює, розтягнули спред "кінський" 27.75/28.00.
Доброго дня.
Кінський спред буде у спекулянта і бариги 31 грудня.
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 15:27
LEXX написав: twin написав:
В нас 27,40/27,90
Мухосранск - тоже 50 коп.
27,65/28,15
А в якій області Ваше місто.Гоголь-меп його показує?
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 15:30
kharkov_val написав:
2790 начинаем продажу, дешевле смысла нет, с перспективой в ближайший час на 2795
Це Гагаріну свято пішло.Вже перпектива 27.95.На завтра перспектива 28.50,на післязавтра перспектива 29.00.
Востаннє редагувалось tea
в П'ят 28 гру, 2018 15:38, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 15:32
тарасов написав:
блин, ну наконец то дадут нам па 29 слиться или как?
А де Ви були,коли Оксана продала по 29.30? Вона всім тут радила.
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 15:35
asti написав: тарасов написав:
потом 25,5 полно было...
Харэ пи**!
Людина правду пише.Підтверджую.У циган курс був 25.50.І купюри номіналом 150 доларів і 350 доларів.
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