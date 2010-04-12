Іване - курс традиційно в останні дні грудня зростає.Ви немов тільки народились?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 28 гру, 2018 15:36
Додано: П'ят 28 гру, 2018 15:42
Re: Валютный рынок в контексте
... а нічо, що сюди, на гілку, пару ново/старих обліківок зайшло і вас тут у всі щілини.... ?
- збоку так весело за тим всім спостерігати....
... а тим часом у Лева 83/05
- нічо так за день.....
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: П'ят 28 гру, 2018 15:47
пока он только возвращается туда, где должен быть - выше 28
смотрю на свой график курса ЧР за 4 года и вижу то же самое что и в предыдущие 3 года, только непонятное сильное проседание в 3-й декаде декабря на этот раз случилось
Додано: П'ят 28 гру, 2018 15:50
Re: Валютный рынок в контексте
28.06 харьков прием
Додано: П'ят 28 гру, 2018 15:56
Ожидаете резкого роста экспортных поступлений?
А что насчёт оплат за импорт, кот. у нас пока что растут быстрее экспортных поступлений?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
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