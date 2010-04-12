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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7307730873097310

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 967
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
136
5. более 75%
64%
616
Всього голосів : 967
Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 15:36

  ivanbotanloh написав:так что все пропало?идем на 30?летом хоть откуплюсь по 28?

Іване - курс традиційно в останні дні грудня зростає.Ви немов тільки народились?
tea
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 15:42

Re: Валютный рынок в контексте

... а нічо, що сюди, на гілку, пару ново/старих обліківок зайшло і вас тут у всі щілини.... :oops: ?

- збоку так весело за тим всім спостерігати.... :mrgreen:

... а тим часом у Лева 83/05
- нічо так за день.....
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 15:47

  tea написав:
  ivanbotanloh написав:так что все пропало?идем на 30?летом хоть откуплюсь по 28?

Іване - курс традиційно в останні дні грудня зростає.Ви немов тільки народились?


пока он только возвращается туда, где должен быть - выше 28
смотрю на свой график курса ЧР за 4 года и вижу то же самое что и в предыдущие 3 года, только непонятное сильное проседание в 3-й декаде декабря на этот раз случилось
Vitalych-new
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 15:50

Re: Валютный рынок в контексте

28.06 харьков прием
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 15:56

  twin написав:ЛАД
Експортна виручка.

Ожидаете резкого роста экспортных поступлений?
А что насчёт оплат за импорт, кот. у нас пока что растут быстрее экспортных поступлений?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
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