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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 731073117312731373147315>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 967
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
136
5. более 75%
64%
616
Всього голосів : 967
Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 16:38

Re: Валютный рынок в контексте

  tea написав:Так щоб відкат від тендера отримати мільйонів з -надцять.
То купив би і по 29. :mrgreen:

И с таким бы длом нам в Европу?
Востаннє редагувалось Vadim V в П'ят 28 гру, 2018 16:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 16:38

Re: Валютный рынок в контексте

tea, так что летом какой курс будет? по 28 откупиться реально будет или всьо пропало будет))?
ivanbotanloh
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 16:43

Re: Валютный рынок в контексте

  ivanbotanloh написав:меня интересует летом, ибо я вошел на гривнедепо до июня)

Так теперь то чего паниковать?
Ставка сделана. Теперь на сдачу запаситесь поп-кормом и спокойно наблюдайте. Нервы дороже.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 16:43

  ivanbotanloh написав:я так понял что сидят жирные алени с мешком гриваса

Іване.
Вони не сидять з мішком гривень,спостерігаючи як росте курс.
Жирні тендери по освоєнню бюджетних коштів проходять в останні два тижні року.
Наприклад,Фріз в минулу п"ятницю виграв тендер на поставку торшерів в Одеську мерію на 30 млн.грн. по завищеним на 30% цінам.Гроші з бюджету за тендер йому надійшли,наприклад,у цей вівторок.Він,наприклад,сьогодні зняв "відкатні" 10 млн. і поніс їх Труханову.
Відповідно,Труханов тільки сьогодні зможе купити долари,бо йому сьогодні прийшов мішок гривень.
Востаннє редагувалось tea в П'ят 28 гру, 2018 16:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 16:45

Мои прогнозы за 21 декабря себя полностью отрабатывают.

  Zebra написав:
  komp написав:А где подевались "вестники апокалипсиса"?
"Гривна по 40", "транш не дадут", "клиент уезжает, гиппс снимают"...
Зображення

Рубль и гривна пошли в противоход жди обратного откупа. Спекули не дремлют. Сам вот ща думаю брать или нет по 27.60


  Zebra написав:
  Libo написав:Captain Obvious

Можешь называть меня кем угодно. :P
Но я вас еще во время весенних валютных непоняток уаерял, что в этом году традиционные августовско-сентябрьская и декабрьско-январские модели поведения гривны не сработают. Всё будет наоборот. Если есть время, поищи в архивах.
У меня дар. :oops: Я вижу будущее. 8)

Исскуственно все это. Задерживают гривну по ПДВ.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 16:45

  ivanbotanloh написав:tea, так что летом какой курс будет? по 28 откупиться реально будет или всьо пропало будет))?

А чому саме влітку?
Моніторте ситуацію і купите по 26.ХХ.
tea
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 16:46

Re: Валютный рынок в контексте

  tea написав:А 31 грудня Гагарін зранку теж світитиме 20/40.В сенсі - 29.20/29.40.

Маску за такую "информационную поддержку" своих интересов в интернете недавно здорово досталось :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 16:47

Re: Валютный рынок в контексте

... Сома не вистачає тут.... - може скоро зайде і як з кулемета: тра-та-та-та-та.....))
... а замість сінуса/траста сьогодні - іванботанлох? )))

п. с.
.... краще б зайшли під ніком "Олень" - він більш кумеднішший! )))
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 16:47

  Vadim V написав:
  tea написав:Так щоб відкат від тендера отримати мільйонів з -надцять.
То купив би і по 29. :mrgreen:

И с таким бы длом нам в Европу?

А смайликів в моєму повідомленні не видно?
Очки ннннада?(с) :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 16:47

Re: Валютный рынок в контексте

  ivanbotanloh написав:я так понял что сидят жирные алени с мешком гриваса и ждут курса 28-29 как бы затариться подороже, а потом куда этот дорогой бакс они девают когда курс катится до 27.50?
Сразу покупают сноуборды,фотоаппараты,на лечение в Израиль надо и т.д. Зображення
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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