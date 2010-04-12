ivanbotanloh написав:я так понял что сидят жирные алени с мешком гриваса
Іване. Вони не сидять з мішком гривень,спостерігаючи як росте курс. Жирні тендери по освоєнню бюджетних коштів проходять в останні два тижні року. Наприклад,Фріз в минулу п"ятницю виграв тендер на поставку торшерів в Одеську мерію на 30 млн.грн. по завищеним на 30% цінам.Гроші з бюджету за тендер йому надійшли,наприклад,у цей вівторок.Він,наприклад,сьогодні зняв "відкатні" 10 млн. і поніс їх Труханову. Відповідно,Труханов тільки сьогодні зможе купити долари,бо йому сьогодні прийшов мішок гривень.
Востаннє редагувалось tea в П'ят 28 гру, 2018 16:46, всього редагувалось 1 раз.
Мои прогнозы за 21 декабря себя полностью отрабатывают.
Zebra написав:
komp написав:А где подевались "вестники апокалипсиса"? "Гривна по 40", "транш не дадут", "клиент уезжает, гиппс снимают"...
Рубль и гривна пошли в противоход жди обратного откупа. Спекули не дремлют. Сам вот ща думаю брать или нет по 27.60
Zebra написав:
Libo написав:Captain Obvious
Можешь называть меня кем угодно. Но я вас еще во время весенних валютных непоняток уаерял, что в этом году традиционные августовско-сентябрьская и декабрьско-январские модели поведения гривны не сработают. Всё будет наоборот. Если есть время, поищи в архивах. У меня дар. Я вижу будущее.