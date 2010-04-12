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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 73117312731373147315>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 967
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
136
5. более 75%
64%
616
Всього голосів : 967
Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 16:47

Re: Валютный рынок в контексте

  ivanbotanloh написав:я так понял что сидят жирные алени с мешком гриваса и ждут курса 28-29 как бы затариться подороже, а потом куда этот дорогой бакс они девают когда курс катится до 27.50?
Сразу покупают сноуборды,фотоаппараты,на лечение в Израиль надо и т.д. Зображення
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 16:47

Долярчик Бинго!
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Re: Валютный рынок в контексте

а завтра рабочий банковский день?
ivanbotanloh
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 16:54

  ivanbotanloh написав:а завтра рабочий банковский день?

У Вас же депозит до липня? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 16:56

Re: Валютный рынок в контексте

я просто спросил
ivanbotanloh
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 16:59

  ivanloh написав:я просто спросил

Працюють,але сказали,що Іванулоху депозит не віддадуть. :mrgreen:
Сказали - нехай чекає до липня. :mrgreen:
Банк в ОВДП Ваші гроші розмістив під 20.5% річних. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 17:00

Re: Валютный рынок в контексте

у меня свободный доступ
ivanbotanloh
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 17:03

  ivanbotanloh написав:у меня свободный доступ

Не встигли по 27.60 відкупити зеленого? Є шанс по 28.15 .

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 17:03

  ivanbotanloh написав:у меня свободный доступ

Куди? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 17:03

Re: Валютный рынок в контексте

если банк размещает под ОВГЗ 20,5 то заработок 2 процента на вкладчике не такой и большой, но ОВГЗ были 18.5 вроде бы
ivanbotanloh
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