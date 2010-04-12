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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 28 гру, 2018 16:47
ivanbotanloh написав:
я так понял что сидят жирные алени с мешком гриваса и ждут курса 28-29 как бы затариться подороже, а потом куда этот дорогой бакс они девают когда курс катится до 27.50?
Сразу покупают сноуборды,фотоаппараты,на лечение в Израиль надо и т.д.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 16:47
Долярчик Бинго!
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 16:49
а завтра рабочий банковский день?
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 16:54
ivanbotanloh написав:
а завтра рабочий банковский день?
У Вас же депозит до липня?
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 16:56
я просто спросил
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 16:59
ivanloh написав:
я просто спросил
Працюють,але сказали,що Іванулоху депозит не віддадуть.
Сказали - нехай чекає до липня.
Банк в ОВДП Ваші гроші розмістив під 20.5% річних.
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 17:00
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 17:03
ivanbotanloh написав:
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Не встигли по 27.60 відкупити зеленого? Є шанс по 28.15 .*Відправлено з Чату
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 17:03
ivanbotanloh написав:
у меня свободный доступ
Куди?
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 17:03
если банк размещает под ОВГЗ 20,5 то заработок 2 процента на вкладчике не такой и большой, но ОВГЗ были 18.5 вроде бы
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ivanbotanloh
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