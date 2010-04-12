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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 28 гру, 2018 17:06
ivanbotanloh написав:
если банк размещает под ОВГЗ 20,5 то заработок 2 процента на вкладчике не такой и большой,
А у Вас гривневий депо під 18.5%?
А в якому банку?
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 17:09
tea написав: ivanbotanloh написав:
если банк размещает под ОВГЗ 20,5 то заработок 2 процента на вкладчике не такой и большой,
А у Вас гривневий депо під 18.5%?
А в якому банку?
Ощад. Трирічний у мене 18,75% до липня теж. З поповненням!
Востаннє редагувалось asti
в П'ят 28 гру, 2018 17:10, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 17:10
Таке закриття міжбанку дає роздуми на довгі вихідні, якщо попиту не буде,то спускатись є куди..
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 17:11
zzzzzz написав:
НБУ вчера те 70 млн что купил в среду вчера же все и продал
А як Ви зробили підрахуй?
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 17:11
asti
В мене скромніше в Ощаді, вільний рух 9%
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 17:12
twin написав:
Таке закриття міжбанку дає роздуми на довгі вихідні, якщо попиту не буде,то спускатись є куди..
На міжбанку ж НБУ вчора і сьогодні гасив.
Аби не гасив - курс перетнув би 28.ХХ.
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 17:19
twin написав:
Таке закриття міжбанку дає роздуми на довгі вихідні, якщо попиту не буде,то спускатись є куди..
Як пише ДС, велика імовірність присутності зелених «Биків» на МБ 3 січня, та і навіщо вниз .*Відправлено з Чату
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 17:20
где вы придумали что НБУ сегодня гасил? на межбанке сегодня не было ПАПЫ, они просто наблюдали
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ivanbotanloh
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 17:24
ivanbotanloh написав:
где вы придумали что НБУ сегодня гасил? на межбанке сегодня не было ПАПЫ, они просто наблюдали
Зеленим по білому написано,що НБУ сьогодні виходив двічі.
Спочатку гасив по 27.70,але це не допомогло.
Потім ще гасив по 27.80,і вже після цього курс перестав рости.
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 17:24
Удивительно, насколько иным людям нечего делать, кроме как, пардон, засирать ветку
Опять вся
страница -- трэш, и это не говоря об ополовинненых нескольких соседних.
К совести взывать, конечно же, бесполезно. Может, хоть модераторы что-то сделают?
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Вадюшка
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