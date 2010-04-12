Додано: П'ят 28 гру, 2018 17:26

я не вижу где написано про выходы НБУ, покажите мне?

Последние торги этого года по доллару завершены.

16:00 27.7000 / 27.7400 Торги по доллару на минимальной активности. Идут единичные сделки по лотам до 100-200 тысяч долларов при равенстве спроса и предложения.

15:00 27.7000 / 27.7400 Торги по доллару к 15 часам вошли в фазу постепенного снижения оборотов. Идут единичные сделки по лотам до 500 тысяч долларов при небольшом превышении спроса над предложением.

14:00 27.7000 / 27.7400 Торги по доллару после обеда начали постепенно снижать свою активность. Идут сделки по лотам до 300 тысяч долларов при небольшом превышении спроса над предложением.

13:00 27.6900 / 27.7200 Торги по доллару перед обедом на пике активности. Спрос и предложение в шатком равновесии. Идут сделки по лотам до 1 млн долларов.

12:00 27.6900 / 27.7200 На торгах по доллару происходит быстрая смена то превышения предложения над спросом, то наоборот - спроса над предложением. Мелкие сделки в большом количестве формируют разнонаправленное движение по курсу в течении последнего часа. На 12 часов - преобладает спрос, что опять вздернуло котировки. Идут операции по лотам от 10 тысяч до 1 млн долларов.Справочный курс Нацбанка на 12 часов зафиксирован на отметке 27,6798 гривен за доллар.

11:00 27.6500 / 27.6800 Торги по доллару активны с самого утра. Спрос превышает предложение, что подтянуло котировки вверх.Идут операции по лотам до 1 млн долларов.